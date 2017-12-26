Başrollerinde Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Birgül Ulusoy, Osman Karakoç ve Uğur Uzunel gibi isimlerin rol aldığı Aşk ve Mavi dizisi 47. yeni bölümü ile Cuma saat 20:00'de ATV'de. İşte, Aşk ve Mavi 47. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Aşk ve Mavi dizisi 47. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. İşte Aşk ve Mavi 47. yeni bölüm fragmanı;

AŞK VE MAVİ 46. SON BÖLÜM ÖZETİ

Pembe, sonunda konağa geri dönmeyi başarmıştır. Başta Refika olmak üzere herkesi değiştiğine ikna eden Pembe'nin planı başkadır. Cemal, Ali'ye danışmadan şirket hisselerinin bir kısmını daha satar.

Şirketi kaybetmekten korkan Ali, Cemal'e çok kızar. Kaan'ın Sevda'yı görmek üzere bağ evine gelmesi Safiye'yi çileden çıkarır. Pembe'nin kurduğu tuzak sayesinde Kaan'ı Mavi'nin davet ettiğini sanır. Mavi'yi konakta zor günler beklemektedir.

Aşk ve Mavi

Aşk ve Mavi 47. bölüm

Aşk ve Mavi yeni bölüm

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