Aşk ve Mavi'de 55. bölüm heyecanı yaşandı. Nefesleri kesen bölümde Mavi ile Ali barıştı. Safiye ise kayıplara karıştı. Aşk ve Mavi 56. yeni bölüm fragmanı diziseverler için hemen yayınlandı. İşte Aşk ve Mavi 56. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

AŞK VE MAVİ 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞK VE MAVİ 55. SON BÖLÜM

Safiye, Servet'i bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Cemal, Safiye'yi kurtarmak için Servet'in evine gidip delilleri ortadan kaldırmak ister ancak bıçağı bulamadı. Bıçağı Faysal aldı. Cemal ve Safiye'yi tehdit etti. Mavi ve Ali'yi ayırmalarını, aksi halde bıçağı polise vereceğini söyledi.

Mavi ve Ali, aralarındaki sorunları çözdü, barışdılar. Mavi, eve dönmeye karar verdiğinde Safiye, Mavi'ye Ali hakkında olumsuz şeyler anlattı.

Cemal de kardeşini Mavi'ye karşı doldurmaya başlamıştır. Yaptıklarından vicdan azabı duysa da Safiye'yi hapis yatmaktan kurtardığını düşünen Cemal, hiç beklemediği bir sürprizle yıkıldı.

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