Aşk ve Mavi'de heyecanlı bir bölüm daha geride kaldı. Ali, ölüm korkusuyla Ahmet'i öldürmediğini, cinayeti abisi Cemal'in işlediğini itiraf ettiği videoyu kaydetti. Video yavaş yavaş konak içinde yayılırken, Mavi'de abisinin gerçek katilinin kim olduğunu Ali'nin ağzından duydu. İşte Aşk ve Mavi 67. yeni bölüm fragmanı

AŞK VE MAVİ 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ahmet'i benim değil, senin öldürdüğünü herkes öğrenecek!"

AŞK VE MAVİ 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

AŞK VE MAVİ 66. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mavi gerçekleri öğrenebilecek mi?

Cemal, Ali'nin banka kasasına ne koyduğunu öğrenmenin peşindedir. Ali'den bir şeyler öğrenmeye çalışsa da başaramaz. Bunun üzerine Mavi'yi ikna etmeye çalışır. Elmas, sonunda hedefine ulaşmış konak halkının tüm itirazlarına rağmen Fazıl'la nikahı kıyarak Göreçki Konağı'nın hanımı olmuştur. Ali bir yandan hastalığıyla savaşırken bir yandan da kızına ve ailesine güzel hatıralar bırakmaya çalışmaktadır.

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