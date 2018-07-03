Uzun süredir ortalarda görünmeyen Aşkın Nur Yengi, önceki gün Nişantaşı’nda ortaya çıktı. Tatil için alışveriş turuna çıktığı öğrenilen ünlü popçu, telaşlı haliyle dikkat çekti. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre basın mensuplarının sorularını bile duymayan Yengi’nin kilo aldığı gözlendi.

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