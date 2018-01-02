Oyuncu kadrosunda Burcu Özbek, Akın Akınözü, Zerrin Sümer, Hakan Salınmış, Ferdi Sancar, Bora Akkaş, Tayfun Olgun ve Pelin Erdem gibi isimlerin bulunduğu Aslan Ailem dizisi, 11. bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler Aslan Ailem 12. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Aslan Ailem 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte detaylar...
ASLAN AİLEM 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Aslan Ailem dizisi 11. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından dizinin izleyicileri internet üzerinden "Aslan Ailem 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapıyor. Dizinin takipçilerinin merak ettiği Aslan Ailem 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı zaman haberimizde yer alacaktır.
Aslan Ailem 12. yeni bölümü ile bu hafta 7 Ocak 2018 20:00'de TRT 1 ekranlarında olacak.
ASLAN AİLEM 11. BÖLÜM ÖZETİ
Burcu’nun babasını ihbar etmesiyle harekete geçen Murat, onun söylediği yere gider. Fakat Tayfun Olgun orada değildir. Babasının kaçmasına yardım ettiğini düşünen Murat, Burcu’yu suçlar. Gerçeği anladığında ise Burcu’nun gönlünü alması kolay olmayacaktır.
Pelin ve Umut’un boşanma çabaları devam eder, ama Mahir’le Hayriye’nin yaptığı planlar onları adliyeden uzak tutar.
Bu arada yılbaşı gelmektedir. Çocuklar anne-babalarına sürpriz, güzel bir gece hazırlamaya çalışırken, Hatice ile Vedat da çocuklar evde olamayacak diye termal bir otelde yer ayırtır. Özenle hazırlanan yılbaşı sofrasına Hatice ve Vedat’ı çağırdıklarında evde olmadıklarını anlarlar.
Çocuklar anne ve babaları gitmeden onlara yetişebilecekler midir? Rıfkı söz verdiği gibi yılbaşı gecesi eve ünlü bir sanatçı arkadaşını getirebilecek midir? Aslan ailesi yeni yıla, her zaman olduğu gibi sevgi dolu yuvalarında birlikte girmeyi başarabilecek midir?
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