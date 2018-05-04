Aslı Bekiroğlu, Beyaz Show'un 4 Mayıs tarihli programına konuk olacak. Bir zamanlr Vine fenomeni olan Bekiroğlu daha sonra oyunculuk yapmaya başladı. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Aslı Bekiroğlu ile ilgili merak edilenler...

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslı Bekiroğlu 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamlayan Bekiroğlu, Vine'da çektiği videolarla fenomen olmuş ve kısa sürede hayran kitlesi oluşmuştur. Lise eğitiminden sonra Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazanan Bekiroğlu, oyunculuk kariyerine başrollerini Alper Saldıran ve Zeynep Çamcı'nın yaptığı "Beni Böyle Sev" adlı diziyle başladı. Ardından 2015 yılında yayınlanan "Adı Mutluluk" dizisinde başrol oynamıştır. 2016 yılında Show TV'nin sevilen dizisi Gülümse Yeter'de "Yasemin" karakterini canlandıran oyuncu, 2017 yılında vizyona giren İbrahim Büyükak'ın filmi Yol Arkadaşım'da başrol oynadı. 2018 yılında Dudullu Postası'nda rol aldı. Bekiroğlu son olarak Jet Sosyete dizisinde "Melike Şahin" karakterine hayat veriyor.

MELİKE ŞAHİN KARAKTERİ KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete'de Melike Şahin'i hayat veriyor. İşte Bekiroğlu'nun canlandırdığı Melike Şahin karakteri;

Yakın zamanda ablası Safiye ve eniştesi Yaşar’ın yanına taşınan Melike kendi güzelliğinin farkında olmayan, aşırı gerçekçi, dobra hatta kimi zaman patavatsızlığı ile ailenin diğer fertlerinden oldukça farklı bir kasaba kızı. En büyük ilgi alanlarından biri tarımla uğraşmak olan Melike’nin yolu daha JetSet konaklarına taşındıkları ilk gün Ozan ile kesişecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER