Sıcaklarla birlikte nem oranının da artmasıyla özellikle astım ve KOAH hastaları ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Yaşlıların daha fazla sıkıntı yaşadığı bu aylarda kalp, diyabet ve böbrek hastalarının kullandıkları ilaçlar ısı dengelemesinde zorluklara neden olabileceği için bu dönemde gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Özkan, yaz aylarında tetiklenen akciğer hastalıkları ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

SICAK, NEM YÜKSEKLİĞİ VE POLENLER ASTIMI TETİKLİYOR

Amerika’da yapılan bir çalışmada hava sıcaklığındaki 10 derecelik artışın aynı gün içinde acil servise başvuranların sayısını 4.3 kat artırdığını göstermektedir. Vücudun ısı düzenlemesini yapamamasıyla hava kirliliği ve nem yüksekliği 75 yaş üstü insanlarda solunum sistemi hastalıklarına bağlı hastaneye yatışları %90’lara kadar artırmaktadır. Astım, hava yollarında mikrobik olmayan iltihaplanma ve daralmaya bağlı olarak nefes alıp vermede zorlanma, öksürük, göğüste sıkışma gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Sıcak, nem yüksekliği ve yaz aylarındaki bazı polenler hastalığın kötüleşmesine neden olabilmektedir.

HASTA ÇOK, AMA FARKINDA OLAN YOK! BU BELİRTİLERE DİKKAT!

POLEN VE KÜF MANTARINDAN KAÇININ

Yaz aylarında sıcak havanın solunması sonucu özellikle astım ve KOAH’lı hastalarda bronkospazm adı verilen hava yollarındaki kasların kasılması ve şişmesi sonucu oluşan daralma ortaya çıkmaktadır. Bu durumun yanı sıra yaz aylarına özgü polen ve küf mantarları da solunum sıkıntısına yol açabilmektedir.

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ANKSİYETE VE DEPRESYON İLE NEFES DARLIĞI

Yapılan çalışmalarda aşırı sıcak ve nemin neden olduğu endişe yani anksiyete ve depresyon nefes darlığını artırmaktadır. Nem ve sıcak hava durumunda vücut kendini soğutmak için daha fazla ve sık soluma ihtiyacı hisseder. Bu da daha fazla polen ve nem anlamına gelmektedir.

SICAK ÇARPMASI BELİRTİLERİ

Sürekli sıcak ve nemli havaya maruz kalmak sıcak çarpması olasılığını artırır. Bunun sık belirtileri baş dönmesi, şuur bulanıklığı, ciddi baş ağrıları ve bayılmadır. Sıcak çarpması acil müdahale edilmezse ölümcül olabilmektedir. Astım ve KOAH hastalarında bu risk daha fazladır.

Sıcak havalarda solunum sorunu yaşamamak için 10 öneri;

1. Mümkün olduğu kadar klimalı bir ortamda, kapalı alanda kalınmalıdır. Özellikle kuru havalarda rüzgar varsa dışarıya çıkılmamalıdır.

2. Açık renk, ince kıyafetler giyilmeli ve bol sıvı alınmalıdır. Dışarı çıkarken geniş kenarlı gözlükler kullanılmadır. Çok alerjik yapıya sahip kişiler ve astım hastaları alerji maskeleri de kullanabilirler.

3. Kullandığınız ilaçlar varsa her an elinizin altında olmalıdır. Polen miktarının fazla olduğu dönemlerde şikayetler başlamadan alerji ilaçları alınmalıdır.

4. Alerjenlerin havaya karışımına neden olan çim biçme, yabani ot temizleme gibi bahçe işlerinden uzak durulmalıdır.

5. Tatil yapılacak otel ya da yazlık alerjenler açısından gözden geçirilmelidir.

6. Açık hava egzersizleri yaparken aşırıya kaçılmamalıdır.

7. Dışarıda giyilen kıyafetler eve dönünce değiştirilmeli ve duş alarak derideki ve saçlardaki alerjenler de temizlenmelidir. Yaz aylarında çamaşırlar, havlu ve çarşaflar polenlerin yapışmasını engellemek için dışarıda kurutulmamalıdır.

8. Polen yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır. Evde ve arabada cam açmak yerine bakımları düzenli olarak yapılan ve polen filtreli klimalar kullanılmalıdır. Bu saatlerde dış aktivitelerden uzak durulmalıdır.

9. Yaşam alanlarının nem oranı düşük tutulmasına özen gösterilmelidir.

10. Ev temizliği HEPA filtresi içeren vakumlu bir süpürge ile yapılmalıdır.