Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 26-31 Aralık

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Perşembe günü Yeniay, sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda oluşacak. Bu Yeniay ile beraber geleceğinize etki edecek işlerinizi, kararlarınızı devreye sokabilirsiniz. Özellikle de bazı konuşmalarınız sizi harekete geçirebilir. Çevrenizle başlatacağınız daha önceden konuşulmuş, yarım kalmış ve tamamlanmamış her tür proje için bu yeniay sizi destekleyebilir.

Cumartesi günü sosyal ortamlarda sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir arada olacak, onların hayatına dâhil olacak ya da onların size sunacağı hem iş hem özel hayat fırsatlarıyla yolunuza devam ediyor olacaksınız. Şanslı bir, yıl kapanışı olacak sevgili Balıklar.