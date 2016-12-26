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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 26-31 Aralık

25 Aralık 2016 Pazar, 23:57:14 HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 26-31 Aralık haftası burç yorumunuz...

  • 1
    1 | 36

    Koç Burcu:

     

    Bu haftabaşı farklılık rüzgarları, hayatınızdaki değişimler abartılı bir çoşkuyla karşınıza gelebilir. Evli olan Koçlarda, özgürlük temalarının daha fazla artacağını söyleyebiliriz. Bir yandan da özel hayatınızdaki olumlu gelişmeler hayatınız için yapmanız gereken değişimlerde sizi kolaylıkla harekete geçirebilir.

  • 2
    2 | 36

    Salı günü karşılaşacağınız bir olay sonucunda iş hayatınızda hırslı yanlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Bu olay ilk başta sizin aleyhinize gibi görünse de, sonuçları tam da istediğiniz gibi işinize yarayacak.  

  • 3
    3 | 36

    Perşembe günü oluşan yeniay kariyer ve iş hayatınızdaki önemli oluşumları karşınıza getirebilir. Bu dönem ve sonrası 15 gün boyunca büyük ve nihai önemli kararlardan kaçınmalı, daha önceden kararlaştırılmış önemli işlerinizi tamamlamak için harekete geçmelisiniz.  

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