Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 26-31 Aralık
25 Aralık 2016 Pazar, 23:57:14 | Güncelleme: 26 Aralık 2016 Pazartesi, 00:18:05
HABERTURK.COM
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 26-31 Aralık haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç Burcu:
Bu haftabaşı farklılık rüzgarları, hayatınızdaki değişimler abartılı bir çoşkuyla karşınıza gelebilir. Evli olan Koçlarda, özgürlük temalarının daha fazla artacağını söyleyebiliriz. Bir yandan da özel hayatınızdaki olumlu gelişmeler hayatınız için yapmanız gereken değişimlerde sizi kolaylıkla harekete geçirebilir.
2
2|36
Salı günü karşılaşacağınız bir olay sonucunda iş hayatınızda hırslı yanlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Bu olay ilk başta sizin aleyhinize gibi görünse de, sonuçları tam da istediğiniz gibi işinize yarayacak.
3
3|36
Perşembe günü oluşan yeniay kariyer ve iş hayatınızdaki önemli oluşumları karşınıza getirebilir. Bu dönem ve sonrası 15 gün boyunca büyük ve nihai önemli kararlardan kaçınmalı, daha önceden kararlaştırılmış önemli işlerinizi tamamlamak için harekete geçmelisiniz.
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4
4|36
Cumartesi günü kreatif ve yaratıcı alanlarınız etkili çalışacak. İşinizdeki başarıyı ve elde ettiğiniz statüyü, ihtiyacı olan insanlar için birşeyler yaparak ortaya koyabilirsiniz. Yılı böyle güzel etkilerle kapatıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koçlar.
5
5|36
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı iş hayatınızda ve geri plandan yürüttüğünüz işlerinizde bazı gerginlikler oluşabilir. Kendi ruhunuzdaki değişimleri bu dönem karşınıza çıkan iş fırsatlarıyla veya deneyimleriyle farkediyorsunuz.
Salı günü arkadaşlarınızla grupsal işler, aktiviteler, seyahatler planlayacaksınız ve yine yabancılarla yapılacak işlerinizde önemli anlaşmalar içinde olacaksınız.
6
6|36
Perşembe gününden sonra kariyer evinizin yöneticisinin düzelmesiyle beraber kariyerinizle ilgili konularda artık daha rahat hareket etmeye başlayacaksınız. Bu tarihte oluşan Yeniay, seyahatte, eğitimde, medyada, hukuksal konularda, yabancılarla yapılacak olan işlerde önemli oluşumları karşınıza getirecek. Merkür’ün bu alanlarda gerilediğini düşünürsek daha önceden görüşülen, konuşulam konuların üzerine gitmelisiniz.
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7
7|36
Yılın son gününde hayat sizi birçok konuda destekleyecek. Sosyal çevrenizle beraber yardımların ön plana geçeceği, arkadaşlarınıza yardım edeceğiniz bir süreç içinde olacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar.
8
8|36
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı sosyal çevreniz ve özel hayatınız arasındaki dengeyi iyi sağlamanız gereken bir dönem içindesiniz. Kendinizi iyi, şanslı ve mutlu hissetmeniz sosyal ortamlarda abartılı davranmanıza neden olabilir.
Salı günü güzel oluşumlarla hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızla ilgili çok keyifli gelişmeler altında olacaksınız. Önemli şanslar ve fırsatlar, yine karşınıza gelebilir. Kendinizi bu hafta iyi hissedeceksiniz sevgili İkizler.
9
9|36
Perşembe günü gerçekleşen Yeniay la birlikte ortaklaşa parasal konularda önemli kararlarınızı devreye sokabilir ve daha önceden konuşulmuş konu ve olayları tamamlamak üzere harekete geçebilirsiniz.
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10
10|36
Yılı keyifli etkilerle tamamlayacaksınız. Bir yandan yapabileceklerinizi görmüş olacaksınız, var olan ilişkinizi sağlamlaştırabilir ya da daha önceden bozulan ilişkinizden sonra yeniden yakaladığınız güzel bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. İlişkinizdeki tatminle beraber hayatınızda istediğiniz birçok şeyi de yoluna koyabildiğinizi göreceksiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler.
11
11|36
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı hayatınızda çoğu şeyin güzel ve iyi noktalara doğru gidiyor olması, işinizde çok kolay tepkiler vermenize, kolay başkaldırılara, isyankarlıklara sebebiyet verebilir.
Salı ve Çarşamba günleri hayatınızda çok keyifli etkileşimler altında olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla konuşmalarınızı arttıracaksınız, ortaklı işlerde kendinizi göstereceksiniz. Seyahat ve yurtdışı bağlantılı işleriniz yine devrede olacak.
12
12|36
Ortaklaşa parasal konularda sıkıntı yaşadığınız konu ve olaylar, Perşembe günü itibarıyla geride kalmaya başlıyor. Özellikle de özel hayatınızla ilgili yeni kararlarınızı ve başlangıçlarınızı bu tarihteki Yeniay ile beraber devreye sokabilirsiniz. Merkür’ün gerilediğini hesaba katarsak yeni uygulamalardan ziyade daha önceden planladığınız konuşmalarınızı ve kararlarınızı devreye sokun.
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13
13|36
Cumartesi günü yılın son gününde kendinizi her anlamda mutlu ve iyi hissediyor olacaksınız. Özellikle sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız, uzun zamandır beklediğiniz bir tatil, size kendinizi çok ama çok iyi hissettirebilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler.
14
14|36
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı özgürlüğünüze düşkün yapınızı özellikle dış ortamlarda fazlasıyla ön plana çıkartabilirsiniz. İnsanların söylediklerini yapmak sizin için kolay olmayacak. Çok kolaylıkla tepki verebilirsiniz.
15
15|36
Salı günü parasal konularda konuşma ve görüşmeler de artıyor. İşinizde bir problem varsa ya da daha önceden gündeme gelmiş olan sıkıntı ve sorunlara çözüm bulmaktan kaçınmayacaksınız.
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16
16|36
Perşembe günü iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda oluşacak Yeniay ile beraber yeni bir işe başlamak, bir iş başvurusunda bulunmak, yeni bir projeye dahil olmak istiyorsanız, bu Yeniay sizi harekete geçirebilir. Belki de mücadele edip işin peşini bırakmadığınız parasal konularda bu zamanda bir rahatlama sağlayacaksınız. Yine de hala merkür’ün gerilediğini unutmadan yolunuzda ilerleyin, yeni adımlardan ziyade daha önceden konuşulmuş, yarım kalmış tamamlanması gereken işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz.
17
17|36
Cumartesi günü hem başkalarına yardım etmekten mutluluk duyacaksınız hem de bu yardımlarınızın karşılığını iş hayatınızda fazlasıyla alarak 2016 yılını kapatacaksınız sevgili Aslan ve yükseleni Aslan olanlar.
18
18|36
Başak Burcu:
Bu haftabaşı parasal konularda, özellikle ortaklaşa hareket etmeniz gereken borç alanlarınızda beklenmedik durum ve olayların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bu biraz da abartılı bir özgürlük isteği, abartılı bir tavırlarla devreye girebilir. Bu süreçte hareketlerinize dikkat etmelisiniz.
Salı günü aşk hayatınızda keyfinize diyecek yok. Sevdiğiniz insanla aşkınız için ortak hedeflere beraber ulaşmak için harekete geçeceksiniz.
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19
19|36
Perşembe günü oluşan Yeniay, aşk hayatınızda gerçekleşecek ve bu Yeniay ile beraber hayatınızda vermek istediğiniz özel ilişki kararlarınızı devreye sokabileceksiniz. Bir yandan da iş, hizmet ve sağlık alanınızdaki yöneticinizin düzelmesiyle artık işlerinizde de yaşadığınız birtakım zorlanmalar ve sıkıntıların geride kaldığını göreceksiniz. Parasal konularda hayat daha hızlı ve verimli, istediğiniz şekilde akmaya başlayacak.
20
20|36
Yılın son gününde özel hayatınızda sevdiğiniz insanla mutluluk içinde olacak ve bir arada olmaktan, birbirinizin sevgisine karşı minnet duymaktan hiçbir şekilde çekinmeyeceksiniz ve yılı da bu güzel etkilerle tamamlayacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başaklar.
21
21|36
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı özel hayatınızda çok çabuk tepkiler vermeye meyilli olacaksınız. Üzerinizdeki şans rüzgarı, ilişkilerinizdeki sıkıntılara kolay tepki vermenizi kolaylaştırabilir. Hızlı bir haftaya giriyorsunuz.
Salı günü atacağınız adımlar sizi destekleyecek ve kararlarınızı uygulayabileceksiniz. Ailevi konularda kolaylıkla harekete geçebilirsiniz. Sevdiklerinize yardım etmek sizin için önemli olacak.
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22
22|36
Perşembe gününden sonra aşk hayatınızda daha güzel gelişmeler altına giriyorsunuz ve konuştuklarınızı uygulamak sizin için kolay olacak. Yine bu tarihteki Yeniay, aile hayatınızla ilgili önemli konuları karşınıza getirebilir ama hala Merkür’ün geri gittiğini unutmadan hareket etmeye özen gösterin. Ailevi konularda daha önceden konuşulmuş ama bir türlü olmamış veya tamamlamamış işlerinizin üzerine eğilin.
23
23|36
Cumartesi günü sevdikleriniz için bir şeyler yapmak önem kazanıyor, duygusallığınız, yardımseverliğiniz artabilir, etrafınıza sevgi saçacaksınız ve seneyi, bu güzel etkilerle tamamlayacaksınız sevgili Teraziler.
24
24|36
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı iş hayatınızda beklenmedik durum ve koşulların size yaradığını görebilirsiniz ama siz de her şeyi kendi bildiğiniz yoldan yapmamaya, özen gösterin.
Salı günü iletişimsel konularda şans sizden yana olacak. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insanla olan konuşmalarınız size ilham verebilir.
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25
25|36
Perşembe günü oluşan Yeniay, iletişimsel konularda yeni başlangıçlarınızı devreye sokmanızı sağlayacak. Yakın çevrenizdeki konu ve olaylar da bu zamanda daha fazla karşınızda olabilir. Önemli girişimleriniz ve başlangıçlarınız için bu Yeniay’ı kullanabilirsiniz. Merkür’ün bu alanlarınızda gerilediğini düşünürsek yeni başlangıçlardan ziyade daha önceden konuşulmuş, yarım kalmış, tamamlanmamış işlerin üzerine düşmek size daha büyük fayda sağlayacak.
26
26|36
Yılın son günü Cumartesi günü aşk hayatınızda sevdiğiniz insanla fedakarlıkların, anlayışın yüksek olacağı günlerden bir tanesi. Bir yandan sezgileriniz artacak, bir yandan da yakın çevrenize, çocuğunuza aşk hayatınıza daha fazla vakit ayıracaksınız. Bir anlamda seneyi böyle olumlu duygularla kapatacaksınız sevgili Akrepler.
27
27|36
Yay Burcu:
Bu haftabaşı çevreniz size çok büyük fırsatlar sunabilir. Yakın çevrenizden bir insanla aranızda bir elektriklenme, bir kıpırdanma olabilir Sosyal çevrenizdeki insanların devreye girmesiyle ilişkilerinizi iyi kontrol etmeye çalışın.
Perşembe günü oluşan Yeniay, maddi konularda güzel başlangıçları karşınıza getirecek. Hala Merkür bu alanlarınızda geriliyor. Bu yüzden de daha önceden iş yaptığınız, ticaret yaptığınız insanlarla anlaşmaları ve kararları devreye sokun, yeni insanlarla sıfırdan bir anlaşma yapmamaya özen gösterin.
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28
28|36
Cumartesi günü aile hayatınızda mutluluğu ve keyfi parasal yönden yaşayacağınız tarihlerden. Bana kalırsa bu 31 Aralık’ta istediğiniz Milli Piyango biletini alın çünkü sizi, diğer burçlardan daha fazla olumlu etkileyecek sevgili Yay ve yükseleni Yay olanlar.
29
29|36
Oğlak Burcu:
Bu haftabaşı kariyer ve iş hayatınızdaki fırsatlar aile yaşantınızda abartılı davranışlara sebep olabilir. Aileniz ve işiniz arasındaki gitgelleri iyi kontrol etmeye çalışın. Bu haftabaşı olaylar gözünüzde büyüyebilir.
30
30|36
Salı günü kişisel girişimleriniz adına yakın çevrenizle beraber yapacağınız planları devreye sokabilirsiniz. İletişim, reklam, pazarlama, satış, bilgisayar alanlarında çok keyifli etkileriniz var. Önemli konuşma ve görüşmeler devrede olacak.
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31
31|36
Perşembe günü oluşan Yeniay, kişisel girişimleriniz için çok önemli bir Yeniay sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. İşte bu Yeniay’dan sonra hayatınızdaki planları devreye sokmak için çok hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz. Önemli anlaşmalar, yakın çevrenizden geliyor olacak ve iletişim halinde olacağınız insanlarla çok güzel bir işbirliği içine gireceksiniz yalnız hala merkür’ün gerilediğini unutmayın ve var olan işlerinizdeki adımlarla daha fazla ilgilenin.
Cumartesi günü, sevdiklerinizle mutluluğu, huzuru, keyfi tadabilirsiniz, yılı güzel etkilerle kapatıyorsunuz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar.
32
32|36
Kova Burcu:
Bu haftabaşı sosyal çevrelerde güzel bağlantılı işler yine karşınıza gelebilir. Daha önceden konuşulmuş, arkadaşlarınızla düşünülmüş, gün verilmiş işler olabilir. Bu işlerden sonra belki de alacağınız bir seyahat kararı sizi çok mutlu kılacak.
33
33|36
Salı günü, geri plandan her tür işten para kazanabilirsiniz. Daha önceden konuşulmuş, görüşülmüş birtakım iş fırsatları karşınıza gelebilir. Yaratıcı işlerde kendinizi ortaya koyacak ve insanlardan bir adım önde olacaksınız, bu da güzel etkilerden bir tanesi.
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34
34|36
Perşembe günü oluşan Yeniay, hiçbir şekilde harekete geçmemeniz gerektiğinin altını çiziyor. Bu Yeniay ile birlikte olumsuz, size zarar veren alışkanlıklarınızdan kurtulmanız için harekete geçebilirsiniz ama onu dışında önemli girişimleriniz için biraz daha beklemekte fayda var.
Cumartesi günü ay sizin burcunuzdayken, keyif ve çoşkuyla yeniyılı karşılayacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar.
35
35|36
Balık Burcu:
Bu haftabaşı iş hayatınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Maddi konularda abartılı davranışlardan uzak durun. Ani şanslar ve gelişmeler altında olabilirsiniz.
Salı günü her tür işinizde bağlantılarınızı kuvvetli tutacaksınız, hırslarınızı iyi dengeleyeceksiniz. Sosyal çevrenizde kendinizi gösterebilecek, birtakım konuşma ve görüşmelerinizde harekete geçebileceksiniz.
36
36|36
Perşembe günü Yeniay, sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda oluşacak. Bu Yeniay ile beraber geleceğinize etki edecek işlerinizi, kararlarınızı devreye sokabilirsiniz. Özellikle de bazı konuşmalarınız sizi harekete geçirebilir. Çevrenizle başlatacağınız daha önceden konuşulmuş, yarım kalmış ve tamamlanmamış her tür proje için bu yeniay sizi destekleyebilir.
Cumartesi günü sosyal ortamlarda sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir arada olacak, onların hayatına dâhil olacak ya da onların size sunacağı hem iş hem özel hayat fırsatlarıyla yolunuza devam ediyor olacaksınız. Şanslı bir, yıl kapanışı olacak sevgili Balıklar.