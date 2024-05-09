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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı - Güncel haberler

        İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı

        İniş takımlarındaki arızadan dolayı İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, İGA ekiplerinin çalışmaları sonucu pistten kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 01:09 Güncelleme: 09.05.2024 - 01:09
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        Gövdesi üzerine inen uçak pistten kaldırıldı
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        Sabah saatlerinde havalimanının 16R nolu pistine gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, pistin yarısına kadar sürüklendikten sonra durabildi.

        Uçağın sahibi hava yolu şirketinin uçaktaki kargo yükünü boşaltmasının ardından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlattı.

        Vinçlerle ön kısmı kaldırılan uçak, pistten çekiciler vasıtasıyla çekilerek incelenmek üzere hangara götürüldü.

        Acil iniş nedeniyle uçuşa kapatılan 16R nolu pistin de yapılacak incelemeler sonrası uçuşa açılacağı öğrenildi.

        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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