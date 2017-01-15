Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 16-22 Ocak

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Yine bu Perşembe günü, sosyal ortamlarınızdaki girişimlerinizde bazı parasal engeller ve sorumluluklarla uğraşmak sizi yıpratabilir. Bazı planlarınızı gözden geçirmeye çalışın. İşinizde veya sosyal ortamlardaki aktivitelerinizdeki sıkıntıları farketmek önemli olabilir. Parasal konularda önemli girişimlerden de kaçınmalısınız.

Cuma günü gelecek adımlarınızda sevdiğiniz arkadaşlarınızdan alacağınız güzel sinyallerle sıkıntılarınızı daha kolay aşabilirsiniz. Haftanın genelinde kariyer bağlantılarınız ve önemli konuşmalar, görüşmeler devrede olacak ama ortak ve partner ilişkilerinize haftasonu dikkat etmeniz gerekecek.