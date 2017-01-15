Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 16-22 Ocak
15 Ocak 2017 Pazar, 22:39:38 | Güncelleme: 22:49:41
HABERTURK.COM
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 16-22 Ocak haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç Burcu:
Haftaya iş, hizmet alanlarınız ön planda olarak giriş yapacaksınız sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu haftabaşı iş alanlarınızda önemli iş ilişkileriniz üzerine eğilebilirsiniz. Kendinizi ve özel hayatınızı sorguladığınız bugünlerde önemli bir iş veya sağlık sorunuyla uğraşmak size zor gelebilir.
2
2|36
Perşembe günü itibarıyla 1 ay boyunca kimliğinizi, sosyal çevrenizde, organizasyonlarda, grupsal işlerde ve arkadaşlıklarınız alanında göstermeye başlıyorsunuz. Bu alanda önemli sorumluluklar üstlenmeye başlayacaksınız. İşten elde edilen gelirlerinizi arttırmak için daha fazla çalışabilir, çevrenizden destek görebilirsiniz.
3
3|36
Yine bu Perşembe günü geri plandan yürüttüğünüz girişimlerinizde bazı engeller, sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Seyahat, eğitim alanlarınızdaki sorumluluklarınız sizi sıkıştırabilir.
Cuma günü özel hayatınızda partnerinizin ailesinden güzel destekler alabilirsiniz.Tüm hafta boyunca sosyal çevre bağlantılarınız devrede olacak yalnız ödeme ve para alacak verecek konusunda haftasonu bazı güvensizlikleriniz oluşabilir.
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4
4|36
Boğa Burcu:
Haftaya eğlenceli konu ve olaylara odaklanarak başlayacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Geleceğe yönelik işlerinizdeki konuşmalar yüzünüzü güldürürken, bu haftabaşında daha çok rahatlamak ve eğlenceli ortamlarda bulunmak arzusunda olacaksınız. Çevrenizdeki insanlara karşı sabırsız tutumlardan kaçının.
5
5|36
Perşembe günü itibarıyla 1 ay boyunca kimliğinizi, kariyer ve iş alanlarınızda göstermeye başlayacaksınız. Üzerinize gerekenden daha fazla sorumluluk alabilir, kendinizi işiniz alanında göstermek isteyebilirsiniz. Herşeyin göz önünde olmasını isteyecek, hırsınızı işinize kaydıracaksınız. Sorumluluklarınız artacak.
6
6|36
Yine bu Perşembe günü, sosyal ortamlarınızdaki girişimlerinizde bazı parasal engeller ve sorumluluklarla uğraşmak sizi yıpratabilir. Bazı planlarınızı gözden geçirmeye çalışın. İşinizde veya sosyal ortamlardaki aktivitelerinizdeki sıkıntıları farketmek önemli olabilir. Parasal konularda önemli girişimlerden de kaçınmalısınız.
Cuma günü gelecek adımlarınızda sevdiğiniz arkadaşlarınızdan alacağınız güzel sinyallerle sıkıntılarınızı daha kolay aşabilirsiniz. Haftanın genelinde kariyer bağlantılarınız ve önemli konuşmalar, görüşmeler devrede olacak ama ortak ve partner ilişkilerinize haftasonu dikkat etmeniz gerekecek.
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7
7|36
İkizler Burcu:
Haftaya evinize ve ailevi konulara odaklı bir şekilde başlayacaksınız sevgili ikizler veya yükselen İkizler. Aile ortamlarınızda huzuru ve mutluluğu deneyimlemek isteyeceksiniz ama duygusal olarak bu kolay olmayabilir. İş sıkışmalarınızı daha etkili halletmeye çalışın.
8
8|36
Perşembe günü itibarıyla 1 ay boyunca kimliğinizi, yabancı ortaklı işler, medya, seyahat, ticaret, eğitim, hukuk alanlarınızda ortaya koymaya başlayacaksınız. Eğer bu işlerden biriyle uğraşıyorsanız, şartlar sizin lehinizde olacak.Yine istediğiniz bir kurs, seminer veya eğitim dalları varsa harekete geçmenin tam zamanı.
9
9|36
Yine bu Perşembe ortaklaşa iş sorumluluklarınız kariyerinizde istediğiniz şartlarla hareket etmenizi zorlaştırabilir. Bazı engeller ve sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Yine eşinizin ve onun ailesinin arasındaki sıkıntı ve sorunlar görünür hale gelebilir. Cuma günü başkalarından göreceğiniz desteklerle ilişkilerinizdeki sorunları kolay atlatabilirsiniz.
Haftanızın genelindeyse, yurtdışı, seyahat veya eğitim bağlantılı işleriniz için kendinizi ortaya koyacaksınız. Önemli görüşmeler ve konuşmalar içinde olabilirsiniz. Haftasonunda yapılması gereken işleriniz vaktinizin çoğunu alabilir.
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10
10|36
Yengeç Burcu:
Haftaya yakın çevre ve iletişim alanlarınıza kanalize olarak başlayacaksınız sevgili yengeç ve yükselen Yengeçler. İş alanlarınızda yaşanacak ufak bir güvensizlik gün içinde sizi zorlayabilir. Tepkilerinize bu Pazartesi dikkat edin.
11
11|36
Perşembe günü itibarıyla,1 ay boyunca kimliğinizi, ortaklaşa para alanlarınıza kaydırabilir, banka, kredi, borç, vergi, stopaj, prim gibi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi dönüştürecek ve değiştirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Başkalarından fayda ve destek göreceğiniz bir dönem olacak.
12
12|36
Bu Perşembe seyahat, eğitim, hukuk, medya, yabancılarla yapılacak olan işlerinizde veya bu alandaki girişimlerinizde bir takım sıkıntı ve engellerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Bir iş seyahatinizde ertelenmeler, sıkıntılar oluşabilir.
Haftanıza baktığımızdaysa, ortaklaşa para alanlarınız ve ailevi konularınız için bu hafta harekete geçebilirsiniz. Yine de yapılan harcamalar sizi kolay demoralize edebilir.
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13
13|36
Aslan Burcu:
Haftaya parasal konularınızın üzerine eğilerek başlayabilirsiniz sevgili aslan ve yükselen Aslanlar. Günlük çalışmalarınızı rahatlıkla halledecek, işlerinizi yoluna koymadan rahatlamayacaksınız. Maddi konularda harcamalarınız sizi kolay demoralize edebilir.
14
14|36
Perşembe günü itibarıyla 1 ay boyunca kimliğinizi özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde ve ortaklı işlerinizde göstermeye başlıyorsunuz. Bu bir ay boyunca şartlar karşı tarafın elinde olabilir ve sizde sevdiğiniz insanın hayatına göre program yapmak zorunda kalabilirsiniz. Veya ortaklı işleriniz varsa, ortaklarınızın hayatı ve düşünceleri daha ön planda olacak.
15
15|36
Yine bu Perşembe günü risk içeren her tür iş ve konudan uzak durmalısınız. Spor yaparken dikkatli olun, fazla para harcamayın. Hayatın ciddi konuları bazı sorunları karşınıza getirebilir. Cuma günü iş konularınızda güçlü destekler alabilirsiniz.
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16
16|36
Bu hafta özel hayatınız ve ortaklaşa yapılacak işleriniz devrede olacak. Önemli konuşma ve görüşmeler yapabilirsiniz. Yalnız aile hayatınızın konu ve olayları haftasonu daha fazla vaktinizi almaya başlayacak.
17
17|36
Başak Burcu:
Haftaya şartlar lehinizde, kendi istekleriniz ön planda olarak başlıyorsunuz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bu haftabaşı kendi isteklerinize göre hareket edecek, enerjinizi yükseltecek paylaşımlar içine gireceksiniz. Mükemmeliyetçi yapınızla özel hayatınızdaki insanla anlaşmak kolay olmayabilir.
18
18|36
Perşembe günü itibarıyla 1 ay boyunca kimliğinizi iş ve hizmet alanlarınızda göstermeye başlayacaksınız. Sağlığınızla ilgili konular yine bu bir ay boyunca gündeminizde olacak. Sorumluluklarınız artıyor , daha fazla çalışacak, başkaları için uğraşacak, daha fazla iş yükünü omuzlarınızda taşımaya başlayacaksınız.
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19
19|36
Yine bu Perşembe aile hayatınızın sorumlulukları özel hayatınızda sıkıntı ve sorunları karşınıza gtirebilir. Özel ilişkilerinizde veya ortaklı işlerinizde bugüne dikkat edin. Engellerle karşılaşırsanız olayları gözden geçirmek sizi rahatlatabilir.
Bu hafta iş hayatınız hareketleniyor. Yakın çevrenizle yapacağınız plan ve programlar haftasonu devreye girebilir.
20
20|36
Terazi Burcu:
Haftaya biraz geri planda durma isteğiyle başlayabilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bu haftabaşı işler gözünüzde büyüyebilir. Bu da her tür işinizde kolay tepki vermenize ve sinirli olmanıza neden olabilir.En büyük desteği ailenizden ve sevdiklerinizden alacaksınız.
21
21|36
Perşembe günü itibarıyla 1 ay boyunca kimliğinizi, aşk hayatınızda, özel yaşantınızda veya çocuklarınızla ilgili oluşumlarda göstermeye başlıyorsunuz. Bir ay boyunca hayatı keyifli yönleriyle algılayabilir, aktiviteler, sportif faaliyetlerde özgür ve rahat bir şekilde kendinizi gösterebilirsiniz. Yaratıcılık ve sanatla ilgili işleriniz varsa kendinizi göstereceğiniz bir ay olacak.
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22
22|36
Yine bu Perşembe yakın çevrenizin sorumlulukları, iş hayatınızda bazı aksamalara ve engellere neden olabilir. Yakın çevrenizin sağlığıyla ilgili konularda da bazı sıkıntılara açıksınız.
Bu hafta sanatsal ve yaratıcılığa dayalı işleriniz, çocuk ve aşk alanlarınız için harekete geçebilirsiniz. Özel hayatınıza da dikkat edin yalnız yapacağınız para harcamaları zaman zaman sizi zorlayabilir.
23
23|36
Akrep Burcu:
Haftaya sosyal çevreniz ön planda olarak başlayacaksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Sevdiğiniz kişileri riske atmamalısınız. Gün içinde arkadaş paylaşımları ve grupsal ortamlar içinde bulunabilirsiniz.
Perşembe günü itibarıyla 1 ay boyunca kimliğinizi, evinizde ve ailenizle ilgili olaylarda göstermeye başlıyorsunuz. Aileniz herşeyden önemli olabilir ve iş çalışmalarınızı evinizden yapmaya istekli olabilirsiniz. Evinizle ilgili konular, ev alım, satım, kiralama gibi işleriniz varsa onlarla ilgilenmek daha fazla ilginizi çekecek.
24
24|36
Yine bu Perşembe günü risk içeren para işlerinize dikkat edin. Aşkta, çocuk konularında, eğlenceli ortamlarda bazı sıkıntılara ve sorunlara açık olabilirsiniz. Para sorumluluklarınızın sizi çok bunaltmasına izin vermeyin.
Yakın çevrenizdeki etkili insanlardan alacağınız tavsiyelerle Cuma günü özel hayatınızda işlerinizi yoluna koyabilirsiniz.
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25
25|36
Yay Burcu:
Haftaya kariyer ve iş bağlantılarınız ön planda olarak giriş yapacaksınız sevgili Yay veya yükselen Yaylar. Bu haftabaşı bulunacağınız dış ortamlarda ve kalabalık yerlerde kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Kafanız hızlı ve pratik çalışırken, duygusal olarak kendinizi ortaya koymak kolay olmayabilir.
26
26|36
Perşembe günü itibarıyla, 1 ay boyunca kimliğinizi, yakın çevre, akraba, kardeşler veya komşular alanında göstermeye başlıyorsunuz.Yine satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, ulaşım, ticaret, öğrenim, bilgisayar alanlarında işi olanlar için kendilerini gösterecekleri bir dönem başlıyor. Bu ay boyunca telefonunuz hiç durmayabilir.
27
27|36
Yine bu Perşembe günü aile hayatınızdaki girişimleriniz veya harekete geçmeniz gereken konularda bazı engeller ve aksilikler oluşabilir. Kendinize ve sağlığınıza dikkat edin. Parasal konulara da dikkat etmeniz gerekebilir.
Cuma günü parasal olarak kendinizi güçlü ve etkili görmeniz aile ortamlarınızdaki sorunları rahatça atlatmanızı sağlayabilir. Evinize para harcayabilirsiniz.
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28
28|36
Oğlak Burcu:
Haftanıza dış ortamlarda bulunarak, seyahat ve eğitim işleriniz ön planda olarak başlıyorsunuz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Kişiliğinizin güçlü yanları ön planda olacağından, yeni gireceğiniz çevrelerde insanlar size fazlasıyla ilgi gösterecekler. Hisleriniz ve duygularınız sizi gün içinde yönlendirebilir.
29
29|36
Perşembe günü itibarıyla 1 ay boyunca kimliğinizi, maddi konularda ve sahip olduğunuz değerler alanında ortaya koymaya başlayacaksınız. Para konuları sizin için önemli olacak. Kendinizi gösterdiğiniz ve girişimlerinizi başlattığınız bu ay içinde artık meyveleri toplamaya, kazancınızı arttırmaya başlayacaksınız.
30
30|36
Yine bu Perşembe günü iletişimsel konularda bazı sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Bazı engeller, sıkıntı ve sorunlar sizi fazlasıyla yorabilir. Araba kullanırken dikkatli olun. Kısa vadeli işlerinizde veya akrabalarınızla olan diyaloglarınızda dikkatli olmalısınız.
Cuma günü doğru yönlendireceğiniz ilişkileriniz hayatınıza büyük bir değer katabilir.
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31
31|36
Kova Burcu:
Haftaya ortakalaşa para konularınız ön planda olarak başlayacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Gününüz sessiz ama huzurlu geçebilir. Gün içinde, sevdiğiniz insanla bir arada olacağınız ve ortaklaşa para harcayacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Hayatın gizemli alanlarıyla uğraşmak öne çıkabilir. Sezgisel ve psikolojik çalışmalar için uygun bir dönemdesiniz.
32
32|36
Bu Perşembe itibarıyla 1 ay boyunca düşük hissettiğiniz enerjinizde yükselme görecek, fiziki olarak kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Kişisel girişimleriniz adına olumlu bir döneme giriş yapıyorsunuz. Başkalarını etkilemek, kendinizi kabul ettirmek düşündüğünüzden daha kolay olacak.
33
33|36
Bu Perşembe sosyal ortamlardaki bazı sorumluluklar parasal işlerinizdeki girişimlerinizde istediğiniz sonuçları alamamanıza neden olabilir. Engeller ve sıkıntılarda olayın derinlerine inmeye çalışın.
Cuma günü parasal konularda bağlantılarınız güçleniyor. Kuracağınız güzel ilişkiler zorlandığınız konuları kolay atlatmanızı sağlayacak.
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34
34|36
Balık Burcu:
Haftaya özel hayatınız veya ortaklaşa işleriniz devrede olarak başlayacaksınız sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu haftabaşı, özel hayatınız hareketlenmeye başlayacak, arkadaşlarınıza daha fazla zaman ayırmak veya sosyal ortamlarda bulunma isteğinizle hareket edeceksiniz. Kafanızdan geçenlerle, uyguladıklarınız arasında farklar oluşabilir.
35
35|36
Bu hafta Perşembe günü itibarıyla, 1 ay boyunca, kişisel girişimleriniz ve başlangıçlarınız adına hareket etmemeye, adım atmamaya özen göstermelisiniz. Bir yıl boyunca yaptıklarınızı gözden geçirmeli ve gelecek ay başlayacak, diğer yılın atılımları için planlar yapmalısınız. Enerjiniz düşük çalışacağından sağlığınıza dikkat etmeniz gerekecek.
36
36|36
Yine bu Perşembe günü kariyerinizin sorumlulukları hayati girişimlerinizi zorlayabilir. Bazı engeller ve sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Göz önünde olacağınız yerlerde kendinizi çok fazla zorlamamaya çalışmalısınız.
Cuma günü önemli ve güçlü dostlarınızdan alacağınız güzel etkileşimlerle sıkıntı yaşadığınız konuları daha rahat atlatabilirsiniz.