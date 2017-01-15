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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 16-22 Ocak

15 Ocak 2017 Pazar, 22:39:38 HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 16-22 Ocak haftası burç yorumunuz...

  • 1
    1 | 36

    Koç Burcu:

    Haftaya iş, hizmet alanlarınız ön planda olarak giriş yapacaksınız sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu haftabaşı iş alanlarınızda önemli iş ilişkileriniz üzerine eğilebilirsiniz. Kendinizi ve özel hayatınızı sorguladığınız bugünlerde önemli bir iş veya sağlık sorunuyla uğraşmak size zor gelebilir.

     

  • 2
    2 | 36

    Perşembe günü itibarıyla 1 ay boyunca kimliğinizi, sosyal çevrenizde, organizasyonlarda, grupsal işlerde ve arkadaşlıklarınız alanında göstermeye başlıyorsunuz. Bu alanda önemli sorumluluklar üstlenmeye başlayacaksınız. İşten elde edilen gelirlerinizi arttırmak için daha fazla çalışabilir, çevrenizden destek görebilirsiniz.  

  • 3
    3 | 36

    Yine bu Perşembe günü geri plandan yürüttüğünüz girişimlerinizde bazı engeller, sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Seyahat, eğitim alanlarınızdaki sorumluluklarınız sizi sıkıştırabilir.

     

    Cuma günü özel hayatınızda partnerinizin ailesinden güzel destekler alabilirsiniz.Tüm hafta boyunca sosyal çevre bağlantılarınız devrede olacak yalnız ödeme ve para alacak verecek konusunda haftasonu bazı güvensizlikleriniz oluşabilir.

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