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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 23-29 Ocak

22 Ocak 2017 Pazar, 19:55:47 HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 23-29 Ocak haftası burç yorumunuz...

  • 1
    1 | 36

    Koç Burcu:

    Haftaya dış ortamlara bağlı işleriniz, eğitim, seyahat konularınıza odaklanarak giriş yapacaksınız sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu hafta kendinizi değiştirmeniz gereken noktalarda, problemlerinizi görecek ve içsesinizi dinleyerek davranmayı tercih edeceksiniz. Farklı ve değişik ortamlarda duygularınız çok çabuk değişebilir ve sabırsızlık gösterebilirsiniz. İş ve kariyer hayatınıza Çarşamba ve Perşembe günü daha fazla ağırlık verebilirsiniz.

  • 2
    2 | 36

    Cuma günü, inandığınız konularda, özel ilişkilerinizde bazı sıkıntı ve problemlere açık olabilirsiniz. İlişkilerinize mesafe çekebilir ve bazı konularda yalnız olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bu dönem ilişkilerinize ve para durumunuza gereken özeni göstermelisiniz.

     

    Cumartesi günü oluşan yeniay sosyal çevre hareketlerinizi hızlandırabilir sevgili Koçlar. Kariyerinizde ilerlemek için size yardımı dokunacak olan insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Geleceğinize yönelik atılımlarınız için her tür başlangıç ve kararınızı bu dönem almak işinize yarayabilir. Bu dönemde daha fazla sosyal olmalı, sosyal etkinliklerde bulunmalı ve bu yerlerde daha fazla sosyal iletişim içine girmelisiniz.  

  • 3
    3 | 36

    Yine Cumartesi günü mars koç burcuna geçecek. Bu birkaç gün kazalara sebebiyet verecek oluşumlardan uzak durun zira enerjiniz yüksek olacak ve kendinizi canlanmış hissedeceksiniz. Sabırsızlıklık, sakarlık ve anlayışsızlık gibi etkileriniz fazla olabilir.  

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