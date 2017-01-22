Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 23-29 Ocak

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Cuma günü, inandığınız konularda, özel ilişkilerinizde bazı sıkıntı ve problemlere açık olabilirsiniz. İlişkilerinize mesafe çekebilir ve bazı konularda yalnız olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bu dönem ilişkilerinize ve para durumunuza gereken özeni göstermelisiniz.

Cumartesi günü oluşan yeniay sosyal çevre hareketlerinizi hızlandırabilir sevgili Koçlar. Kariyerinizde ilerlemek için size yardımı dokunacak olan insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Geleceğinize yönelik atılımlarınız için her tür başlangıç ve kararınızı bu dönem almak işinize yarayabilir. Bu dönemde daha fazla sosyal olmalı, sosyal etkinliklerde bulunmalı ve bu yerlerde daha fazla sosyal iletişim içine girmelisiniz.