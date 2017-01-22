Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 23-29 Ocak
22 Ocak 2017 Pazar, 19:55:47 | Güncelleme: 21:05:30
HABERTURK.COM
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 23-29 Ocak haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Koç Burcu:
Haftaya dış ortamlara bağlı işleriniz, eğitim, seyahat konularınıza odaklanarak giriş yapacaksınız sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu hafta kendinizi değiştirmeniz gereken noktalarda, problemlerinizi görecek ve içsesinizi dinleyerek davranmayı tercih edeceksiniz. Farklı ve değişik ortamlarda duygularınız çok çabuk değişebilir ve sabırsızlık gösterebilirsiniz. İş ve kariyer hayatınıza Çarşamba ve Perşembe günü daha fazla ağırlık verebilirsiniz.
2
2|36
Cuma günü, inandığınız konularda, özel ilişkilerinizde bazı sıkıntı ve problemlere açık olabilirsiniz. İlişkilerinize mesafe çekebilir ve bazı konularda yalnız olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bu dönem ilişkilerinize ve para durumunuza gereken özeni göstermelisiniz.
Cumartesi günü oluşan yeniay sosyal çevre hareketlerinizi hızlandırabilir sevgili Koçlar. Kariyerinizde ilerlemek için size yardımı dokunacak olan insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Geleceğinize yönelik atılımlarınız için her tür başlangıç ve kararınızı bu dönem almak işinize yarayabilir. Bu dönemde daha fazla sosyal olmalı, sosyal etkinliklerde bulunmalı ve bu yerlerde daha fazla sosyal iletişim içine girmelisiniz.
3
3|36
Yine Cumartesi günü mars koç burcuna geçecek. Bu birkaç gün kazalara sebebiyet verecek oluşumlardan uzak durun zira enerjiniz yüksek olacak ve kendinizi canlanmış hissedeceksiniz. Sabırsızlıklık, sakarlık ve anlayışsızlık gibi etkileriniz fazla olabilir.
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4
4|36
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı ortaklaşa parasal konular öne geçmeye başlayabilir. Banka ödemeleri, alacak verecek işleri, vergi konularına ağırlık verebilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bu hafta seyahat ve eğitimsel konularda hayatınızın merkezinde. Bir yandan da tüm enerjinizi ailenize ve sevdiklerinize harcamak isteyebilirsiniz. İçinizdeki değişim isteğini, partnerinize anlatmadan harekete geçmeyin ve rahat tavırlarınızı koruyun.
5
5|36
Cuma günü önemli parasal girişimlerden uzak durun ve para ile olan bağlantılarınıza çok ama çok dikkat edin. Sosyal ortamlarınızda parasal zorlanmalar oluşabilir.
Cumartesi günü oluşan Yeniay, kariyer hayatınızda önemli başlangıçları ve yenilikleri karşınıza getirecek sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. İşinize yön vermek istediğiniz konularda, yeni başlatacağınız projelerde, kariyer adımlarınızda ve ailevi konularda bu Yeniay'ın güzel enerjisinden ve etkisinden faydalanmaya özen gösterin.
6
6|36
Yine Cumartesigünü mars koç burcuna geçecek, enerjinizde bu dönem sonrası bazı geri gitmeler ve içe çekilmeler görülebilir. Bazı insanların sizinle uğraşması söz konusu olabilir, o yüzden bu dönemde dikkatli adımlar atmaktan vazgeçmeyin ve önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmayın.
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7
7|36
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı özel ilişkilerinizde güçlü ve hızlı davranışlar sergilemeniz mümkün sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Hemen harekete geçmek isteyecek, yakın çevrenizle planlar yapacaksınız. Kafanızdan atamadığınız iş konularınızdan uzaklaşmak hafta içinde işinize yarayabilir. Ortak parasal işlerinizde bu hafta önem kazanıyor.
8
8|36
Cuma günü devreye girecek Venüs-Satürn karesiyle, özel hayatınızda sizi zorlayan durum ve olaylar söz konusu olacak. Göz önünde olacağınız yerlerde, sevdiğiniz insanla kopmalar, sorunlar, sıkışmalar, ilişkinizin zor bir noktaya taşınması gibi etkilere karşı lütfen dikkat edin.
Cumartesi günü oluşan Yeniay sizin seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak işler, ticaret, hukuk, medya alanlarınızda gerçekleşiyor sevgili İkizler ve yükselen ikizler. Eğer bu alanlardan birinde bir işiniz varsa bu konuların daha fazla öne çıktığını görebilirsiniz. Yine önemli karar ve başlangıçlarınızı bu dönemde yapmalısınız.
9
9|36
Yine Cumartesigünü mars sizin sosyal çevre ve arkadaşlıklar evinizde ilerlemeye başlayacak. Enerjiniz yüksek olacağından arkadaşlarınızla ve çevrenizle geleceğe yönelik planlar yapabilir, yerinizde duramayabilirsiniz. Sabırsızlık, anlayışsızlık ve acelecilik, liderlik özellikleriniz bazı noktalarda sevdiğiniz arkadaşlarınızla ters düşmenize neden olabilir. Liderlik ve cesur özelliklerinizi iş alanlarınızda kullanmaya çalışın arkadaşlarınız üzerinde değil.
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10
10|36
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı yapmanız gereken günlük işlerinizin züerine düşeceksiniz sevgili Yengeç ve yükselen yengeçler. Bulunduğunuz ortam ve çevrelerden kolay sıkılacak, farklı aktiviteler içine girmek isteyeceksiniz. Birkaç gün boyunca özellikle sağlığınızı fazla zorlayacak olaylardan uzak durmalısınız. Haftaortası gibi özel ilişkileriniz haftasonuna kadar hayatınızın merkezine yerleşebilir.
11
11|36
Cuma günü özellikle işle ilgili konularda daha önceden çok iyi anlaştığınız, görüştüğünüz ve ilişki içinde bulunduğunuz insanlarla olan ilişkilerinizde birtakım sıkıntılar, kopmalar, yanlış anlaşılmalar ve bu anlaşmazlıklar sonucunda da birtakım zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir. Kendinizi bir anlamda yalnız hissedeceksiniz. Belki de iş sorumluluklarınızın üzerinize çok fazla bindiğini düşünüyor olabilirsiniz.
12
12|36
Cumartesi günü Kova burcunda gerçekleşen Yeniay, ortaklaşa para alanlarınızda önemli kararları ve başlangıçları karşınıza getirebilir sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Stopajla, vergiyle, krediyle, banka işlemleriyle ilgili her tür konudaki önemli adımlarınızı bu Yeniay sonrası atmalısınız.
Yine Cumartesi günü iş alanlarınızda dolaşmaya başlayacak olan mars, sizi atak, cesur ve lider kılabilir. Ama dikkat, mars fevri, kışkırtıcı ve düşünmeden hareket eden taraflarınızı da harekete geçirecek. Hırslarınızı ve tutkularınızı iyi kontrol etmezseniz, başarı kazanacağınız yerde, gülünç durumlara düşebilir, insanların kalbini kırabilirsiniz.
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13
13|36
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı haftaortasına kadar aşk hayatınızda oldukça heyecanlı ve istekli bir tutum içine girebilir, karşılık göremediğinizde çabuk tepki verebilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Herşeyi hızlı yapmaya meyilli olacaksınız. Farklı ve değişik konu ve olaylar daha fazla ilginizi çekecek.İş alanlarınızda yardımsever ve karşı tarafı düşünerek hareket edeceksiniz.
14
14|36
Cuma günü ortak para işlerinizde bazı bozulmalar, sıkıntı ve sorunlara açık görünüyorsunuz. Riskli işlerden kaçının.
Cumartesi günü özel hayatınızda güzel bir Yeniay oluşuyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Yeniay zamanı başlatılan işler, atılan adımlar uzun soluklu olacağından özel hayatınız, ikili ilişkileriniz veya ortaklaşa işlerinizle ilgili her tür kararınızı devreye sokabilirsiniz.
15
15|36
Yine Cumartesigünü mars, uzak çevre, seyahat veya eğitim alanlarınızda sizi harekete geçirecek. Uzak yolculuklarda sabırsızlık ve kafanıza göre davranma etkilerinize karşı dikkatli olmalı, kazalara sebebiyet verecek oluşumlardan uzak durmalısınız. Yerinizde duramayacağınız ve farklı yerlerde olmayı isteyeceğiniz bir dönem içinde olmaya başlıyorsunuz.
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16
16|36
Başak Burcu:
Bu haftabaşı ev ve aile ortamınızda duygularınız ateşli ve heyecanlı olacağından, yanlış anlaşılmalar karşısında kolay tepki verebilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Sevdiğiniz insanla olan iletişiminizde her zamanki günlük yaşantınızın dışına çıkarak, yeni planlar yapmak isteyeceksiniz.
Haftaortası itibarıyla aşk hayatınıza önem verebilir, varsa çocuğunuzun konularının üzerine eğilebilirsiniz.
17
17|36
Cuma günü ilişkilerinizde birtakım sıkıntılar oluşabilir. Bir ilişkinin sonlanması, ilişkide tansiyonlu durumların ortaya çıkması, kendinizi yalnız hissetme, aile sorumluluklarınızı sadece kendinizin üstlendiğini düşünme ya da karşı tarafın bu şekilde düşünmesine dikkat edin.
18
18|36
Cumartesi günü oluşan Yeniay, iş konularında yeni kararları ve başlangıçları hayatınıza taşıyabilir sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Bu süreçten sonra yeni bir işe başvurabilirsiniz ya da var olan işinizde birtakım yenilikler yapabilir, patronlarınızdan terfi alabilir, yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Yine bu Yeniayda bir evcil hayvan sahibi olmak istiyorsanız harekete geçmenin tam zamanı. Sağlığınızla ilgili alacağınız kararları da uygulayabilirsiniz.
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19
19|36
Yine Cumartesigünü, mars sizin ortaklaşa para alanlarınızda dolaşmaya başlayacak. Bu dönem parasal konularda cesur, atak ve biraz da düşüncesiz olabilirsiniz. Bu etkiler sizin eşiniz içinde geçerli. Yine burası tehlikeli bir ev olduğundan, bu ay her tür sizi sıkıntıya sokacak durumlardan, tehlikeli yer ve ortamlardan uzak durmalısınız.
20
20|36
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı hızlı ve yoğun telefon ve haberleşme trafiğinizle, dinlenmek ve günü sakin geçirmek pek söz konusu olmayabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Arkadaş çevrenizle beraber güzel planlar yapabilirsiniz. Haftaortasında aile hayatınızın üzerine eğilebilir ve bu alanda önemli konuşmalar içine girebilirsiniz.
21
21|36
Cuma günü, özellikle iş hayatınızda zorlanabilirsiniz. Sıkıntılarınızı ve problemlerinizi göstermek istemeyeceksiniz ama içten içe bir anlamda hayatın sizi zorladığını ve yalnız bıraktığını düşünebilirsiniz. İş ilişkileriniz ve sağlıkla ilgili konularda sorun ve problemler devreye girecek. Bu süreçte yapmanız gereken, hangi noktalarda hata yaptığınızı keşfetmek ve hayatın size verdiği ipuçlarını iyi toplamak olmalı sevgili Teraziler.
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22
22|36
Cumartesi günü aşk hayatınızda bir yeniay oluşuyor Sevgili Terazi ve Yükselen Teraziler. Bu Yeniay ile beraber sanatsal işleriniz, yaratıcılık gerektiren alandaki tüm işleriniz için harekete geçebilirsiniz. Yine aşk hayatınızla ilgili karar vermek istediğiniz konular varsa bu Yeniay’ı etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir yandan da çocuklarınızın hayatındaki önemli gelişmelerin kararını da bu zamanda alabilirsiniz.
Yine Cumartesi günü mars, sizin ikili ilişkiler alanınızda hareket etmeye başlıyor. Sevdiğiniz insana karşı sabırsız, aceleci ve baskın yönleriniz ortaya çıkabilir. Bu süreç içerisinde kavgalar, tartışmalar oluşabilir. Fevri adımlar atmaktan ve görmektense, birbirinizi anlayacağınız konulara odaklanmalısınız.
23
23|36
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı maddi konulara ve sahip olduklarınıza daha fazla önem vereceksiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Kendinize yatırım yapmanız gerektiğini biliyorsunuz, bu da içgüdüsel olarak size para harcattırabilir. Yine haftaiçinde yakın çevrenizle bazı konuşmalar ve görüşmeler içine girebilirsiniz.
Cuma günü hem aşk hem iş ilişkilerinizin bozulma ihtimali olabilir. Sevdiklerinize karşı soğuk ve mesafeli hareket etmeyin, riskli işlerden kaçının, ilişkilerinize her zamankinden daha fazla özen gösterin.
24
24|36
Cumartesi günü oluşan Yeniay ev, aile, yuva alanlarınızda yeni karar ve başlangıçlarınızı destekliyor sevgili Akrep ve Yükselen Akrepler. Emlak alım, satım, kiralama, gayrimenkul, yerleşimle ilgili konular varsa, bu konularda harekete geçmek istiyorsanız işte tam da bu Yeniay’ı kullanabilirsiniz.
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25
25|36
Yine Cumartesigünü mars, iş ve hizmet alanlarınızda daha cesur, atak ve lider özelliklerinizi ortaya çıkarmaya başlayacak. Beraber çalışacağınız insanlara karşı nazikliği ve anlayışlı tavırlarınızı elden bırakmayın yoksa yanlış anlaşılarak, tartışmalara sebebiyet verebilirsiniz. Yine bu süreç içerisinde ateşli ve enfeksiyonel hastalıklara yakalanma şansınız yüksek olabilir. Sağlığınızı fazla zorlamayın.
26
26|36
Yay Burcu:
Bu haftabaşı kendi isteklerinize yer verecek, yerinizde duramayan yapınızla çabuk hareket etmek isteyecek, hayatınızı ilgilendiren alanlara kanalize olacaksınız sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Olayları gözlemleme yeteneğiniz bu aralar yoğun olacağından, ailenizle ve sevdiklerinizle iletişiminiz iyi olacak. Ayrıca bu hafta parasal konulara ve sahip olduklarınıza önem verecek, parasal alanda önemli görüşmeler ve konuşmalar içinde olacaksınız.
27
27|36
Cuma günü aile hayatınızdaki sıkıntı ve problemler yaşamaya açıksınız. Ailenizden bazı insanlarla anlaşmak kolay olmayacak. Kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Bu süreçte olayları gözünüzde çok büyütmeyin ve abartmayın, olabildiğince sakin olmaya çalışın. Sakinlik size iyi gelecek ve bu süreç geçtikten sonra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
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28
28|36
Cumartesi günü oluşan Yeniay, yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizin hayatıyla ilgili konu ve olayları hızlandırabilir sevgili Yay ve Yükselen Yaylar. İletişim, satış, reklam, pazarlama alanlarında paraya dayalı birtakım işleriniz varsa yine bu tarihten sonra yapmaya çalışın çünkü Yeniay zamanı atılan adımlar, uzun soluklu olacaktır.
Cumartesigünü mars, sizin aşk evinizde dolaşmaya başlıyor. Kendinizi oldukça keyifli, aktif hissedeceksiniz. Sprotif faaliyetler, eğlenceli ortamlar daha fazla ilginizi çekecek. Çok cesur olacaksınız bu yüzden aşk hayatınızda harekete geçmek için sabırsızlık duyabilirsiniz. Tehlikeli faaliyetlerden uzak durmalı, aşk hayatınızda fazla cüretkar tavırlarınızla hoşlandığınız insanı kendinizden uzaklaştırmamalısınız.
29
29|36
Oğlak Burcu:
Bu haftabaşı geçmiş konu ve meseleleri kafanızda gereğinden fazla büyütebilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Duygularınızı daha çok kendinize saklayacaksınız ama davranış olarak içinizde tutamayabilirsiniz. Gün içinde ailenizle değişik planlar peşinde koşturabilirsiniz. Bu hafta ayrıca haftaortası itibarıyla daha aktifleşecek, kendinize yönelik hareket edeceksiniz. Kafanıza takılan bazı konular sizi zorlayabilir.
Cuma günü bazı ilişkilerinizde sonlanmalar, sıkıntı ve problemler oluşabilir. Yakın çevrenizde ve iletişim halinde olacağınız insanlarla anlaşmazlıklara ve mesafeli yaklaşımlara karşı dikkatli olun.
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30|36
Cumartesi günü oluşan Yeniay, parasal konularda yeni başlangıçlarınızı karşınıza getiriyor sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlaklar. Parayla ilgili konularda yeni adımlar atabilir, kararlar alabilir, ticari adımlarınızı başlatabilirsiniz.
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31|36
Yine Cumartesigünü mars aile evinize geçecek ve bu alanda harekete geçmeniz gereken konuları hızlandıracak. Mars kavgacı bir gezegen olduğundan ve koç burcunda güçlü olacağından, bu süreç içerisinde tartışmalara, sürtüşmelere ve ego çekişmelerine hazır olmalısınız. Yine evinizin güvenliğini bu dönem ihmal etmeyin, yangın, patlayıcı maddeler konusunda olabildiğince dikkatli adımlar atın.
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32|36
Kova Burcu:
Haftanız sosyal ortamlarınızın aktifliğiyle başlayabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Bu haftabaşı, çalışıyorsanız farklı temalarla kendinizi ortaya koymayı tercih edebilirsiniz. Çalışmıyorsanız, arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle yapılacak olan planlar hoşunuza gidebilir. Sevdiğiniz insanla olan ilişkinizde birbirinizi destekliyorsunuz. Bu hafta ayrıca dinlenmek ve sakinleşmek de önem kazanıyor. Haftaortasından sonra haftasonuna kadar girişimlerden uzak durun, planlarınızı gözden geçirebilirsiniz.
Cuma günü, ilişkilerinizde kendinizi yalnız, yorgun, sıkıntılı hissedebilirsiniz. Özellikle ticari ilişkilerinizde veya parasal konularda zorlanmalar karşınıza gelebilir. Neyse ki, sosyal çevrenize beraber harekete geçeceğiniz konularda hırslarınızı ortaya koyacak, bir yandan maddi konularda güzel ilişkiler kuracaksınız.
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33|36
Bu Cumartesi sizin burcunuzda oluşan Yeniay, sizi destekliyor sevgili Kovalar. Bu yüzden de uzun zamandır beklediğiniz girişimleri bu tarihten sonra başlatmak, sizin adınıza çok önemli. Hala Merkür doğru bir noktada değil, hala kendinizi tam olarak ifade edemiyorsunuz ama Şubat ayında Merkür’ün de doğru pozisyona geçmesiyle beraber artık isteklerinizi, planlarınızı, programlarınızı harekete geçirmek için doğru bir zaman başlıyor.
Cumartesigünü mars sizin yakın çevre evinize geçiyor, akraba veya kardeşlerinize karşı sabırsız, anlayışsız ve fevri tutumlar içine girebilirsiniz. Yine kısa yolculuklarda kaza tehlikesine karşı bu ay dikkatli olmalısınız. Genel olarak kendinizden emin, cesur ve atak olacağınızdan insanları yönlendirmek ve sadece kendi istediğinizin olmasını sağlamak gibi etkiler, sevdiklerinizle aranızı bozabilir.
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34|36
Balık Burcu:
Bu haftabaşı kariyeriniz ve iş konularınız önem kazanıyor sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Kalabalık ortamlarda ve toplu alanlarda bulunmayı tercih edeceksiniz. Güçlü duygularınızı ve hırsınızı işinizde veya özel hayatınızda bir şekilde göstermek isteyeceksiniz. Yaşamınızda aynı olan şeyleri değiştirme arzusu yüksek olacak. Bu hafta ayrıca sosyal çevrenizle beraber yapılacak işleriniz, davet ve organizasyonlarınız da hayatınızda önemli olabilir.
Cuma günü, dikkat etmeniz gereken günlerden. Özellikle iş sorumluluklarınızı üzerinize almak istemeyeceksiniz. Bazı noktalarda kendinizi toplum önünde yalnız hissedebilirsiniz. Bu süreçteki yalnızlığı, belki de daha sosyal olarak ya da müzik dinleyerek aşmanız daha doğru olabilir.
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35|36
Cumartesi günü oluşan Yeniay, diğer burçların aksine hiçbir şekilde harekete geçmemeniz gerektiğinin altını çiziyor sevgili Balık ve Yükselen Balıklar. Bu Yeniay’ı sadece kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak, bilinçaltı düzenlemeleri yapmak ve psikolojik yardımlar almak için kullanabilirsiniz.
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Cumartesigünü mars, para evinizde dolaşmaya başlayacak. Bu tarihten sonra parasal konularda hızlanmak isteyebilir, gereksiz cesaret göstererek bazı yanlış adımlar atabilirsiniz. Para kazanma arzunuz yüksek olacak, kazandığınız kadar giderleriniz de oluşabilir. Para harcamaya meyilli olacaksınız.