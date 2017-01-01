Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 01-07 Mayıs

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Çarşamba günü merkür’ün düzelmesiyle beraber maddi konularda ve aşk hayatınızda iletişiminiz daha düzenli olabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Hala yapacaklarınızı ifade etmek konusunda zorlanmalarınız olabilir ama en azından yaşadığınız sıkıntılar bu tarih ve sonrasında geride kalmaya başlayacak.

Bu hafta kişisel istekleriniz ve parasal konular arasında iç stresleriniz yüksek olabilir. Başkalarının parasal sorunlarıyla ilgili olmanız kendinize yeteri kadar vakit ayıramamanıza ve seçim yapmanıza neden olabilir. Çevrenizden göreceğiniz yardımlar ve desteklerle bu etkiyi aşmaya çalışın.