Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 01-07 Mayıs
30 Nisan 2017 Pazar, 19:46:08 | Güncelleme: 19:52:57
HABERTURK.COM
Bu hafta burçları neler bekliyor?
1
1|41
Koç Burcu:
Ailevi olayların öne çıkacağı bir haftaya giriş yapıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Sevdiklerinize karşı korumacı tavırlarınız ön planda olabilir. Özel hayatınızdaki gelişmeler sizi duygusal olarak aşırı iyimser durumlar içine çekebilir.
2
2|41
Mayıs ayına maddi konulara daha fazla kendinizi vererek, giriş yapacaksınız. Maddi konularda yardımseverliğiniz bu hafta sizi rahatlatabilir.
3
3|41
Çarşamba günü Merkür’ün düzelmesiyle beraber parasal işlerinizin, kişisel girişimlerinizin peşine düşebilirsiniz. Bu tarih ve sonrasında kendinizi daha iyi ifade etmeye başlayacaksınız. Girişimleriniz ve atılımlarınız için konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir.
4
4|41
Bu hafta seyahat, eğitim ve başka insanların işlerin sorumlulukları bazı parasal girişimlerinizde sizi sınırlayabilir ve üstünüzde içsel stresler yaratabilir. Bu etkiye dikkat edin ve hayatı çok ciddi algılamayın.
5
5|41
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı iletişiminiz hızlanırken arkadaşlarınızın ve sosyal çevrenizdeki olayların hayatınızdaki yönü netleştirmesi önem kazanabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. İş hayatınızdaki gelişmeler kendinizi iyi hissettirirken, duygusal olarak iyimser olabilirsiniz.
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6
6|41
Mayıs ayı, kişisel girişimlerinizi başlatmak adına harika bir ay olacak. Daha fazla kendinize yönelecek, gezecek, dolaşacak, temiz hava almak isteyecek, kendi kişisel girişimleriniz için bu ayı en güzel şekilde kullanmak isteyeceksiniz
7
7|41
Çarşamba günü merkür’ün düzelmesiyle beraber maddi konularda ve aşk hayatınızda iletişiminiz daha düzenli olabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Hala yapacaklarınızı ifade etmek konusunda zorlanmalarınız olabilir ama en azından yaşadığınız sıkıntılar bu tarih ve sonrasında geride kalmaya başlayacak.
Bu hafta kişisel istekleriniz ve parasal konular arasında iç stresleriniz yüksek olabilir. Başkalarının parasal sorunlarıyla ilgili olmanız kendinize yeteri kadar vakit ayıramamanıza ve seçim yapmanıza neden olabilir. Çevrenizden göreceğiniz yardımlar ve desteklerle bu etkiyi aşmaya çalışın.
8
8|41
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı maddi konulara odaklanabilirsiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler.Yaptığınız işlerde sahip olduklarınızın değerini bileceksiniz. İş alanınızda oluşan koşullarla rahat başedeceksiniz.
Mayıs ayı geri planda durmanız gereken ve herşeyi bir anlamda gözden geçireceğiniz bir ay olacak. Toplum önünde yardım etmeniz gereken kişilere karşı cömert yapınızla hareket edebilirsiniz yalnız enerjinizi doğru bir şekilde kullanmaya çalışın.
9
9|41
Çarşamba günü merkürün düzelmesiyle beraber iletişiminiz rahatlıyor. Sosyal ortamlarda, önemli işlerinizde konuşma ve görüşmelerinizi 16 Mayıs’a kadar hızlandırabilirsiniz. Yanlış ifadeler, aile içinde sıkıştığınız konular artık geride kalıyor.
Bu hafta özel hayatınızdaki kişinin sorumlulukları, enerji düşüklüğünüz nedeniyle sizi biraz zorlayabilir. İçsel streslerinizle sağlığınıza gereken özeni göstermeyi unutmayın.
10
10|41
Yengeç Burcu:
Bu hafta sizi desteklerken, kendi isteklerinize ve yapacaklarınıza ayrıca önem vereceksiniz sevgili Yengeç ve yükselen yengeçler. Aile hayatınızdan alacağınız güzel desteklerle özel hayatınızdaki dengeyi daha rahat sağlayabilirsiniz.
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11
11|41
Mayıs ayı, sosyal çevrenizin fazlasıyla hareketli olduğu eski arkadaşlarınızla daha sık bir araya geleceğiniz ve hayatınızı şekillendireceğiniz bir ay olacak, güzel ve etkili fırsatlar yakalayacaksınız.
12
12|41
Çarşamba günü Merkür’ün düzelmesiyle beraber kariyer ve iş hayatınızda yaşadığınız iletişim sıkıntıları ve sorunlarını da geride bırakacaksınız. Yakın çevre iletişiminizdeki aksiliklerde ortadan kalkacak. Önemli işlerinizin üzerine eğilebilir, artık bu tarih ve sonrasında kararlar alabilirsiniz.
13
13|41
Bu hafta sosyal çevrenizin hareketliliği, özel yaşantınızda dengesizliklere sebep olabilir. Bu durumun üzerinizde stres yaratmasına ve size yapacaklarınız konusunda engel olmasına izin vermemelisiniz.
14
14|41
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı önemli işlerden uzak durmanız yerinde olabilir sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Parasal konularda çevrenizle veya arkadaşlarınızla fikir birlikleri içine girebilirsiniz. İletişimsel işlerinizde değişik fırsatlara açıksınız.
15
15|41
Mayıs ayı, kariyeriniz ve geleceğinizle ilgili konularda yönetici pozisyonundaki insanlardan iyilikler ve faydalar göreceğiniz bir dönem olacak. Yeni adımlardan korkmayın ve kendinizi gösterin.
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16
16|41
Çarşamba günü düzelen Merkürle birlikte geleceğinize dair yaptığınız planları uygulamanın da zamanı gelmiş olacak. Uzak çevrelerde, sıkıntı yaşadığınız konu ve olayları artık geride bırakacaksınız.
17
17|41
Bu hafta iş yoğunlukları ve özel hayatınızın sorumlulukları içsel streslerinizi arttırsa bile, hafta ortasında paylaşımlarınız yüzünüzü güldürecek sevgili Aslanlar.
18
18|41
Başak Burcu:
Sosyal ortamlar ve arkadaşlık ilişkileriniz devrede olarak haftaya giriş yapacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başaklar. İş ilişkileriniz konusunda hayatınızın paylaştığınız insandan göreceğiniz güzel yardımlar hayatınızı kolaylaştırabilir.
19
19|41
Mayıs ayında kendinizi geliştireceğiniz alanlar ön plana çıkarken hayatınızı büyütecek, geliştirecek yeni insanlar, yeni yerler, yeni tekliflere de açık olacaksınız.
20
20|41
Çarşamba günü Merkür’ün düzelmesiyle beraber maddi olarak geçirdiğiniz zorlanmaları geride bırakacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Eşinizin veya ortağınızın parasal sıkıntıları da size rahat nefes aldıracak.
Bu hafta gezmek, dolaşmak, kendinizi geliştirmek isterken, aile hayatınız için yapmanız gerekenler üzerinizde stres oluşturabilir. Bu stresleri gözünüzde büyütmemeniz ve haftasonuna doğru sevdiklerinizle paylaşmak önemli olacak.
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21
21|41
Terazi Burcu:
Haftaya iş ve kariyer alanlarınızda kendinizi göstererek başlayacaksınız sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Hayatınızdaki önemli gelişmeler, aldığınız önemli bilgiler iş yaşantınızda daha iyi hedefler belirlemenize neden olabilir.
22
22|41
Mayıs ayı, parasal konuların ağırlık kazandığı ama ayın ikinci yarısında daha çok seyahat ve eğitim konularının ön plana çıktığı bir ay olabilir. Yapılması gereken işlerinizde daha iyi organize olmaya çalışın.
23
23|41
Merkür’ün Çarşamba günü düzelmesiyle beraber ilişkilerinizdeki iletişim sıkıntıları ve kafa karışıklıkları geride kalmaya başlıyor. Özel yaşantınızda yaşadığınız aksilikler ve sorunlardan kurtuluyorsunuz. Artık planlarınızı rahatlıkla uygulayabilirsiniz.
24
24|41
Bu hafta yakın çevrenizin sorunları elinizden para çıkmasına neden olabilir sevgili Teraziler. Bu alanlarda içsel stresleriniz fazla olabilir. Yardımsever etkilerle dolu olacağınız bu hafta bu yardımları yapmaktan korkmayın.
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25|41
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı dış ortamlarda bulunmak ve bolca dolaşmak ruhunuza iyi gelecek sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Eğitim hayatınızda ve iş alanlarınızda bu birkaç gün bazı detaylar önünüze düşebilir. Hayatı farklı okuyacaksınız. Mayıs ayında tamamen özel hayatınıza kanalize olabilirsiniz. İlişkileriniz ve sevdikleriniz için yapacaklarınız önem kazanıyor.
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26|41
Çarşamba günü Merkür’ün düzelmesiyle beraber iş hayatınızdaki iletişiminizde, parasal konularda, çevre iletişiminizdeki sıkıntı ve problemler ortadan kalkmaya başlayacak. Artık iş görüşmelerinizi hızlandırabilir, bazı projelerinizdeki önemli kararları bu tarihten sonraki zamanda uygulayabilirsiniz.
27
27|41
Bu hafta parasal sorumluluklarınız sevdiğiniz için harcamak istediğiniz zamanınız konusunda bazı içsel streslere açık olacaksınız. Merak etmeyin kazançlarınız destekleniyor.
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28|41
Yay Burcu:
Ödemeleriniz ve ortak parasal konuşmalarınız devrede olarak haftaya giriş yapabilirsiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Sosyal çevrenizdeki insanlarla iletişiminizi arttıracak planlarınızı onlarla paylaşacaksınız. Harcamalarınızı kontrol altına alın.
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29|41
Mayıs ayına iş alanlarınızdaki yoğunluklarla ve günlük rutin işlerinizi organize derek giriş yapabilirsiniz. Bu ay sağlığınıza gereken özeni göstermeyi unutmayın.
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30|41
Çarşamba günü Merkür’ün düzelmesiyle beraber aşk hayatınızda, çocuğunuzla olan iletişiminizde yaşadığınız sıkıntı ve sorunların geride kaldığını görebilirsiniz. Önemli konuşmalar ve işler artık daha rahat karşınıza gelebilir.
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31|41
Bu hafta iş hayatınızın uğraşıları, sağlık konularınız hayatı geldiği gibi yaşayamamanıza neden olabilir. Hemen herşeyi olumsuz algılamayın ve sağlığınızı bu içsel streslerle çok zorlamayın.
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Oğlak Burcu:
Haftaya ortaklı işleriniz ve özel hayatınız devrede olarak başlayacaksınız sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu haftabaşı sevdiklerinizden onay almak isterken, bir yandan da kolay duygusal patlamalara açık olabilirsiniz. Mayıs ayında aşk hayatınız, flörtleriniz, gezilecek yerler, çocuklarınız varsa onlarla olan bağlantılarınız ön planda olacak.
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Çarşamba günü merkür’ün düzelmesiyle birlikte ev, aile ve aşk hayatınız için düşündüklerinizi hemen uygulamaya geçebilirsiniz sevgili Oğlaklar. Hem aşk, hem iş alanlarınız bu ay aktif olacak, kendi isteklerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Emlak, ev, alım satım işleriniz için artık harekete geçebilirsiniz.
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Bu hafta sizin elinizde olmayan bazı koşullar, kadersel konular hayatı geldiği gibi yaşayamamanıza neden olabilir. İçsel streslerinizi sizi rahatlatacak faaliyetlerle gidermeye çalışın.
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Kova Burcu:
Tamamlamanız gereken günlük işleriniz devrede olacak. Haftanız yapılması gerekenlerle başlıyor sevgili Kova ve yükselen Kovalar. İletişim halinde olacağınız insanlara karşı anlık çıkışlarınızı kontrol etmeye çalışın. Mayıs ayında daha çok vaktinizi ailenize harcamak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili konu ve detaylar hayatınızda daha fazla yer edebilir.
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36|41
Çarşamba günü merkür ün düzelmesiyle birlikte iletişimsel işlerinizde derin bir nefes almaya başlayacaksınız. Yakın çevrenizdeki insanlarla yaşadığınız aksilikler ve sıkıntılar geride kalmaya başlıyor.
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Bu hafta sosyal çevrenizin sorumlulukları aile hayatınıza vakit ayıramamanıza ve bunun üzerinizde stres yaratmasına neden olabilir. Partnerinizden yardım istemekten çekinmeyin.
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Balık Burcu:
Haftanız aşkla, keyifli oluşumlarla başlıyor sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Yakın çevrenizde olup biten konulara ve olaylara odaklandığınız bu dönem, maddi konularda atılması gereken konuları ihmal etmeyin.
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Mayıs ayına, yakın çevre iletişiminiz aktif bir şekilde gireceksiniz. Etrafınızda olup biten konu ve olaylar bu ay sizin için önemli olacak. Özel hayatınızı da ilgilendiren özel konuşmalar ve teklifler bu ay karşınıza gelebilir.
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40|41
Çarşamba günü merkür’ün düzelmesiyle beraber artık rahat bir nefes almaya başlayacaksınız. İletişiminiz artacak, ticari becerilerinizde daha etkin bir şekilde yolunuzda ilerleyeceksiniz. Parasal sıkıntılarınız geride kalıyor.
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Bu hafta yakın çevrenize verdiğiniz sözler, iş koşturmalarınız arasında kaybolup gidebilir. Üzerinizde oluşacak içsel stresleri iyi kontol etmelisiniz.