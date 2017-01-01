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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 01-07 Mayıs

30 Nisan 2017 Pazar, 19:46:08 HABERTURK.COM

Bu hafta burçları neler bekliyor?

  • 1 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 01-07 Mayıs
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    Koç Burcu:

    Ailevi olayların öne çıkacağı bir haftaya giriş yapıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Sevdiklerinize karşı korumacı tavırlarınız ön planda olabilir. Özel hayatınızdaki gelişmeler sizi duygusal olarak aşırı iyimser durumlar içine çekebilir. 

  • 2 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 01-07 Mayıs
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    Mayıs ayına maddi konulara daha fazla kendinizi vererek, giriş yapacaksınız. Maddi konularda yardımseverliğiniz bu hafta sizi rahatlatabilir.

  • 3 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 01-07 Mayıs
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    Çarşamba günü Merkür’ün düzelmesiyle beraber parasal işlerinizin, kişisel girişimlerinizin peşine düşebilirsiniz. Bu tarih ve sonrasında kendinizi daha iyi ifade etmeye başlayacaksınız. Girişimleriniz ve atılımlarınız için konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir.

  • 4 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 01-07 Mayıs
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    Bu hafta seyahat, eğitim ve başka insanların işlerin sorumlulukları bazı parasal girişimlerinizde sizi sınırlayabilir ve üstünüzde içsel stresler yaratabilir. Bu etkiye dikkat edin ve hayatı çok ciddi algılamayın.

  • 5 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 01-07 Mayıs
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    Boğa Burcu:

    Bu haftabaşı iletişiminiz hızlanırken arkadaşlarınızın ve sosyal çevrenizdeki olayların hayatınızdaki yönü netleştirmesi önem kazanabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. İş hayatınızdaki gelişmeler kendinizi iyi hissettirirken, duygusal olarak iyimser olabilirsiniz.

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