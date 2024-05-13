Kamuda servis kalkıyor mu, memurlara personel servisi kalktı mı? Bakan Şimşek duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketini duyurdu. Kamu çalışanlarını ilgilendiren servis konusu da ele alındı. Bakan Şimşek açıklamasında ihtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış olan taşıtları tasfiye edeceğiz sözüne yer verdi. Peki Kamuda servis kalkıyor mu, memurlara personel servisi kalktı mı, son durum ne?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda kamuda servis kalkıyor mu, memurlara servis kalktı mı sorusu yanıt buldu. Bakan Şimşek kamudaki servislerin kaldırılacağının bilgisini verdi. İşte detaylar…
KAMUDA SERVİS KALKIYOR MU, 2024 SERVİSLER KALKTI MI?
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı. Bakan Şimşek kamudaki servislerin kaldırılacağını, “İhtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış olan taşıtları tasfiye edeceğiz. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.” cümleleriyle duyurdu.
KAMUDA SERVİS ÜCRETİ 2024 NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Servisler kaldırıldıktan sonra kamu çalışanlarına aylık ne kadar yol parası yatırılacağı henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.