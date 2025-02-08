Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlılarda goller 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada Joao Mario'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 35'e yükseltirken Sivasspor 23 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. SİVASSPOR'DA SAKATLIK: HASTANEYE KALDIRILDI! Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Sivasspor'da iki sakatlık yaşandı. Ev sahibi ekipte Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, yaşadıkları sakatlıkların ardından oyundan çıktı. Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü.

REKLAM Sivasspor'da sakatlanan iki isim yerine 39. dakikada Azizbek Turgunboev ve Bieganski oyuna dahil oldu. BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI Siyah-beyazlı taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadı’nın deplasman tribününün büyük bölümünü doldurdu. Maç öncesi ise Beşiktaş tribünü ısınma esnasında futbolcularına tezahüratlarla destek oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabaka başladığında da tezahüratlarına devam etti.

SOĞUK HAVA OYUNCULARI ZORLADI Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Oynanan müsabakada ise konuk takım siyah-beyazlıların futbolcuları zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde oturan Beşiktaşlı futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Siyah-beyazlı oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu. Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in de maç esnasında sıcak içecek içtiği görüldü. REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR 9. dakikada Charisis'in sol kanattan ortasında Simic, kaleci Mert Günok'la karşı karşıya kaldı. Simic topa vurmak isterken Masuaku topu kaleci Mert Günok'a kazandırdı. 11. dakikada sol kanattan Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda, Sonko'dan seken topu önünde bulan Fernandes'in sert şutu kale direğinin yanından auta gitti. 13. dakikada Simic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy sert vurdu. Kaleci Mert Günok son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 43. dakikada Masuaku'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chamberlain'nin sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.