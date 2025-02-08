Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya - Ukrayna Savaşı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, olası barış görüşmelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeminde olmadığını iddia ederken, Rus Ordusuna 100 bin yeni asker alındığını ifade etti.

100 bin kişinin alımıyla birlikte Putin'in savaşın devamına hazırlandığını belirten Zelenskiy, yeni taburların oluşturulmaya başladığını ve bu bilginin bir istihbarat bilgisi olduğunu duyurdu. Müttefiklerine seslenen Zelenskiy, 100 bin kişilik ordu takviyesinin sadece Ukrayna için olmadığını, gerekli istihbarî bilgileri müttefikleriyle paylaşabileceğini belirtti.

Rusya'nın savaş teknolojisini geliştirdiğini ve yeni üretim tesislerini inşa ettiğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı, bütün bu hazırlıkların barış müzakereleri için değil savaşın devamı için olduğunun altını çizdi.

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