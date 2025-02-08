Filistinli 183 esir serbest kaldı
Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında 183 Filistinli daha serbest bırakıldı.
İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının 5. aşamasında 183 Filistinli daha serbest bırakıldı.
Hamas da sabah saatlerinde anlaşma uyarınca 3 İsrailli esiri serbest bırakmıştı. İsrail tarafından serbest bırakılan 183 kişiden 18'i İsrail tarafından müebbet hapis cezası verilen Filistinli esirler oldu.
Bugün serbest bırakılan 111 Filistinlinin ise 7 Ekim'den sonra gözaltına alınan kişiler olduğu bildirdi.
Serbest bırakılan Filistinlilerin hepsi erkeklerden oluşuyor.
Serbest bırakılan Filistinliler öğleden sonra Batı Şeria'nın Ramallah şehrine ulaştı.
Bu sırada İsrail'in serbest bırakılan Filistinlilerden ikisinin evine baskın düzenlediği bildirdi.