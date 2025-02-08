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        Haberler Gündem Güvenlik Samsun'da TEKEL bayiinde sahte alkol operasyonu

        Samsun'da TEKEL bayiinde sahte alkol operasyonu

        Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan sahte alkol ölümlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Samsun'da yapılan denetimlerde tekel bayi işleten 60 yaşındaki H.K. adlı kişinin sahte alkol satışı yaptığı belirlendi. İşyeri ve evde yapılan aramalarda onlarca litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Emniyet müdürlüğü geçtiği operasyon görüntülerinde Behzat Ç. adlı dizinin bir bölümünde sahte alkol içen iki kişiyi canlandıran Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in konuk olarak yer aldığı o bölüme de yer verdi

        Giriş: 08.02.2025 - 18:46 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:21
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        Samsun'da sahte alkol operasyonu
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        İstanbul’da 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan sahte alkol olayları, birçok ilde de ölümlere neden oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yaşanan bu ölümler üzerine ülkenin dört bir yanından sahte alkol satışına ve üretimine yönelik sıkı denetimler başladı.

        SAMSUN’DA TEKEL BAYİDE SAHTE ALKOL

        Bu yönde denetimlerini sıklaştıran illerden biride Samsun oldu. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde kaçak alkollü içki satışına yönelik gerçekleştirdikleri denetimde önemli bir operasyona imza attı. Tekel bayi işleten H.K.’nın işyerinde sahte alkol satışına rastlanıldı.

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        Bunun üzerine H.K.’nın işyeri ve evinde arama yapıldı. Aramalarda 109 adet alkollü içki kiti, 45 litre etil alkol ve 17,5 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. H.K. hakkında yasal işlem başlatılarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol üretimi ve satışına karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

        BEHZAT Ç. DİZİSİNDEKİ GÖRÜNTÜLERE YER VERİLDİ

        Öte yandan Emniyet müdürlüğü geçtiği operasyon görüntülerinde Behzat Ç. adlı dizinin bir bölümünde sahte alkol içen iki kişiyi canlandıran Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in konuk olarak yer aldığı o bölüme de yer verdi.

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        #Samsun
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