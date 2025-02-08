Nuri Alço, memleketi Eskişehir’e giderek Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti. Ünlüce’ye misafirperverliği için teşekkür eden Alço, bu anları takipçileriyle paylaşarak; "Memleketim Eskişehir’imizin Belediye Başkanı sevgili Ayşe Ünlüce’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'den Ankara'ya geçen Nuri Alço, Etimesgut'un Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu makamında ziyaret etti. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Alço; "Ankara'mızın Belediye Başkanı, sanat dünyamızın medâr-ı iftiharı, güzel yürekli Erdal Beşikçioğlu ile birlikte" notunu düştü.

REKLAM Nuri Alço, günü; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek tamamladı.