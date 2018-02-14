Bakırköy’de, lüks sitede bulunan bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, daire alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının klimadan kaynaklandığı öğrenildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre yangın, Ataköy 6. Kısımda bulunanlüks sitede saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde bulunan klimanın elektrik aksamında meydana gelen yanma tüm daireyi sardı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan daireye müdahale etti. Yangın esnasında daire içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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