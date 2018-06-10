Türk Eğitim-Sen öncülüğünde toplanan öğretmen adayları, şubat ayında 40 bin öğretmen ataması yapılmasını talep etti.

İHA'nın aktardığına göre; öğretmen adayı bir grup ile sendika üyeleri Kurtuluş Parkı'nda toplandı. Taleplerini anlatan sloganlar atan ve pankartlar açan grup, bakanlıktan 40 bin öğretmen ataması talebinde bulundu. Daha sonra grup adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, atamaların biran önce yapılması gerektiğini söyledi. Grup daha sonra alandan ayrıldı.

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