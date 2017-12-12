Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin geçici tedbirle görevden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi, İstanbul Valiliği tarafından belirlenen gün ve saatte toplanarak kendi içerisinden, belediyeyi yönetecek başkan vekilini seçecek.

İHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin geçici tedbirle görevden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediye Meclis Başkanı Sadi Özata'nın 1'nci Başkan Vekili olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ataşehir Belediye Meclisi, görevden uzaklaştırma kararının ardından 10 gün içerisinde İstanbul Valiliği tarafından belirlenen gün ve saatte toplanarak kendi içerisinden, belediyeyi yönetecek başkan vekilini seçecek.

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