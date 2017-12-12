Brezilya'dan gelen kadının midesinde prezervatifler içinde kokain ele geçirildi.



DHA'nın haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta Brezilya Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na gelen bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Polis ekipleri, Brezilya uyruklu M.A.D.S.S.'yi 219 numaralı yolcu köprüsünden çıktığı sırada durdurdu ve evrakları kontrol edildi. Ekiplerle birlikte Atatürk Havalimanı'nda bulunan polis noktasına geçen kadının üstünde ve valizinde arama yapıldı.



HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI



Ekipler, yapılan aramada M.A.D.S.S.'nin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi çekilerek kontrol edilen M.A.D.S.S.'nin 52 prezervatif içinde kapsül halinde 580 gram kokain yuttuğu belirlendi.



Hastanedeki tedavisinin ardından Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.A.D.S.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 Aralık'ta sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kadının havalimanında polis tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.

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