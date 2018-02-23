Türkiye'nin ve güreş federasyonunun resmi çağrısı üzerine 1923-1936 yılları arasında Türkiye'de yaşayan ve çalışan Peter'ın, "Macar Antrenörün Elindeki Türk Güreşçiler" adlı fotoğraf sergisi, Turkinfo Vakfı iş birliğiyle Macar Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.
Macaristan'dan sergiye gelen Peter'ın 87 yaşındaki kızı Leila Lidia Peter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının hayatı boyunca çok sayıda fotoğraf çektiğine dikkati çekti.
Antrenör olan babasının gezip gördüğü yerlerin yanı sıra ailesinin ve güreşçilerin de fotoğraflarını çektiğini aktaran Leila Lidia Peter, "Babam, gönlü zengin bir adamdı. Herkesi severdi. Kendisini de herkese sevdirebilirdi. Güzel sanatlara özel bir merakı vardı. Resim yapardı. Keman, piyano, flüt çalardı. Radyo ve saatleri onarırdı. Çok yönlüydü." dedi.
Leila Lidia Peter, sergide yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kürek çekerken görüldüğü 2 fotoğrafın hikayesine de değinerek, şunları kaydetti:
"Ben çocukken, babamın arkadaşı olan bir mimar vardı. Onun davetiyle Florya'da Atatürk Köşkü'nün oraya sık sık tatile giderdik. Bir ziyaretimizde ben kumlarda oynarken, Atatürk de kürek çekiyordu. Babam hemen onun fotoğrafını çekti. Albümdeki fotoğraflar arasında benim için en özel fotoğraf budur. Bu fotoğraf Türkiye'de ilk kez sergileniyor. Kasım ayında Budapeşte'de sergilendi sadece."
İki oğlu ve torunuyla açılışa katılan Peter, babasının çektiği yüzlerce fotoğraf olduğunu ifade ederek, tüm fotoğrafların dijital ortama aktarıldığını söyledi.
Turkinfo Vakfı Proje Sorumlusu Bianka Szucs da sergideki fotoğrafların 1924-1934 arasındaki 10 yılı kapsadığını vurgulayarak, "1931'de düzenlenen güreş müsabakasının fotoğrafları da var. Ankara, İstanbul ve diğer şehirlere yaptığı gezilerde çektiği kareler de yer alıyor. 500 kadar fotoğraftan 69'unu burada sergilemek üzere seçtik." diye konuştu.
Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Balazs Hendrich ise Macar bir antrenörün Türkiye'de yaptığı çalışmaların sergide görülebileceğinin altını çizdi.
Serginin hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür eden Hendrich, "Peter'ın hikayesini daha önce bilmiyordum ancak çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü sporu seven, hayatı da sever. Özellikle bildiklerini diğer nesillere öğretmek üzere vatanından çok uzaklara giden insan, iyiden daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın da açılışına katıldığı sergi, 23 Nisan'a kadar görülebilecek.
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