Ateş Böceği 13.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Ateş Böceği 12. bölüm özeti...

Ateş Böceği, 13. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? 12. bölümde Aslı'nın soğuk davranışlarının sebebinin İlayda olduğunu anlayan Barış harekete geçmişti. Peki 13. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Ateş Böceği 12. bölümde neler olmuştu? Ateş Böceği oyuncuları kimler?

ATEŞ BÖCEĞİ 13. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ateş Böceği, 12. bölüm 24 Eylül akşamı seyircilerle buluşmuştu. Heyecanlı sonla biten Ateş Böceği izleyicileri 13. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Mia yapımı olan Ateş Böceği 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 13. bölüm fragmanının bir kaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

ATEŞ BÖCEĞİ 12. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ateş Böceği 12. bölümde;

Barış'ın duyguları açığa çıkıyor. Emrah, hazırladığı planla Aslı'yı kaçırmıştı. Bunu duyan Barış deliye döndü. Barış, Aslı'nın güvenli olması için hep yanında kalmasını ister.

Bu durum Aslı'nın hoşuna gitse de İlayda ve Barış'ın yakınlaşma fotoğrafları Aslı'ya geri adım attırır.Aslı'nın bu soğuk davranışlarını sezen Barış, anlamaya çalışır. Bu soğukluğun İlayda olduğunu fark eden Barış, uzun süredir sakladığı duygularını Aslı'ya söyler.

ATEŞ BÖCEĞİ OYUNCULARI

Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz paylaştığı dizinin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyor.

OYUNCU DİZİDEKİ KARAKTER Seçkin Özdemir Barış Buka Nilay Deniz Aslı Eğilmez Umur Yiğit Vanlı Hakan Şeker Belma Canciğer Handan Pars Durul Bazan Metin Eğilmez Lal Tayra Bahar Çiçek Eğilmez Çağrı Çıtanak Teo Derya Alabora Cahide Pars Şebnem Dilligil Neşe Eğilmez Alicia Kapudağ Arzu Eğilmez Berkay Tulumbacı Barbaros Gürkan Seda Güven İlayda Taş Gözde Çığacı Gül Gürkan Çiğdem Aygün Sıdıka Aslı Samat Şirin

Ateş Böceği

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Ateş Böceği 12. bölüm