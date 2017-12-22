ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile karşı karşıya olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili son sözü söyleyecek olan 12 kişilik jüri heyeti dördüncü günde de bir karara ulaşamadı. Atilla hakkında verilecek karar yeni yıla kaldı.

DHA'nın haberine göre Yargıç Berman, davanın yeni yıla sarkması olasılığını göz önüne alarak, Ocak ayı içindeki tatil planını iptal ettiğini duyurdu. Berman, jüri heyetine de iki seçenek sundu. Savunma makamı, bugün bir karara varılamaması durumunda jüri görüşmelerinin 3 Ocak 2018'de yeniden başlamasını talep ederken, Yargıç Berman jüri heyetine iki seçenek sundu.

Savunmanın talebine de olumlu baktığını aktaran Berman, jürinin Noel tatilinden sonra yeni yıla kadar görüşmeleri sürdürebileceği yada 3 Ocak tarihine kadar görüşmelere ara verilebileceğini söyledi. Duruşma salonu bitişiğinde kapalı bir odada aralarında tartışan jüri heyetinin bugünkü görüşmesi Türkiye saati ile 23:15'te sona erdi. Jüri üyeleri, Noel tatilinin ardından 3 Ocak 2018'de yeniden toplanacak.

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