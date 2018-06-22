ATO'nun Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle düzenlediği “Vergi Barışı Bilgilendirme Semineri”, ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Seminerin açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, geçmiş döneme ait borcu bulunan oda üyelerinin yeniden yapılandırma için 31 Temmuz tarihine kadar ATO Mali İşler Müdürlüğüne başvurabileceklerini söyledi. 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Baran, “Çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden bu kanunu, borçların ödenmesinde kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görüyoruz. Aidatlarını ödeyememiş üyelerimiz bu düzenleme sayesinde rahat bir nefes alacak” ifadelerini kullandı.
Baran, kanunun çıkmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Binali Yıldırım başkanlığındaki hükümete ve Türkiye Büyük Millet Meclisine teşekkür etti.
"TÜRKİYE EKONOMİK BİR TERÖRLE KARŞI KARŞIYA"
Zor bir coğrafyada yer alan Türkiye’nin ekonomik terörle karşı karşıya olduğunu belirten Baran, “Yaşadığımız bu zor süreçte bizim de üzerimize düşen sorumluluklar var. Ankara Ticaret Odası olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında yer alacağız. Üyelerimizin ayakta kalabilmeleri, işlerini büyütmeleri ve ekonomiye katkılarını artırmaları için üzerimize düşen her ne varsa yapacağız” dedi.
Baran, ATO üyelerinin sorunlarını her platformda dile getirmeye, gündeme taşımaya ve çözümler üretmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
TÜRKİYE GENELİNDE 1 MİLYON BAŞVURU
ATO Akademi ve ATO Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından organize edilen bilgilendirme seminerinde Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay ve Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Savcı katılımcılara kanunla ilgili detaylı bilgi verdi. Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, kanun yürürlüğe girdikten sonra Ankara’dan 115 bin 599 kişinin başvuruda bulunduğunu, Türkiye genelinde başvuru sayısının ise 1 milyonu geçtiğini bildirdi.
Bilgilendirme seminerinin moderatörlüğünü ATO Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Hüseyin Özer yaptı.
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