Avcılar'da bir eğlence mekanında hesabın fazla geldiğini öne sürerek ateş açan ve işyeri aşçısı Mahir Çelik'i öldürdüğü gerekçesiyle aranan Ayhan S. yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Avcılar, Firüzköy Bulvarı üzerinde 4 Ocak günü bir eğlence mekanınında fazla hesap yüzünden tartışma çıktı. İddaya göre müşteri 46 yaşındaki Ayhan S.'ye önce bin lira hesap geldi. Hesabı ödeyip eğlenmeye devam eden Ayhan S.'ye 280 lira, ardından 300 lira daha hesap geldi. Ayhan S. eğlence mekanından hesabı ödeyip ayrıldıktan bir süre sonra mekana döndü. Kendisini hesap konusunda kandırdıklarını öne süren Ayhan S. çalışanlara tabancayla ateş açtı. Saldırıda aşçı Mahir Çelik yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Çelik, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ayhan S'yi 9 Ocak'ta Esenler'de saklandığı adrese düzenlediği baskınla yakaladı. Ayhan S.'nin "Bana fazla hesap çıkardılar. Hedef gözetmeden rastgele ateş açtım. Amacım öldürmük değildi" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi.

avcılar

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