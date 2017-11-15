Avcılar'da lise öğrencileri sopalarla birbirine girdi

Avcılar'da öğrenciler arasında yaşanan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Çok sayıda öğrencinin karıştığı ve gençlerin birbirine sopayla acımasızca vurduğu anlar çevrede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kalabalık öğrenci grubu arasında okuldan çıktıktan sonra tartışma yaşandı. Bu sırada çevre de bulunan esnaf kavgayı önlemeye çalışmak istese de tartışma kısa süre de kavgaya dönüştü. Çok sayıda öğrencinin karıştığı kavgada öğrenciler birbirlerini taş ve sopayla saldırdı. Kavga sırasında bir öğrenci çevrede bulunan dükkana sığınırken diğer öğrenciler bu dükkana da taşlarla saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga okul çevresinde devriyede bulunan polis ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede son bulurken, ekipler kavgaya karışan öğrencilerin bir kısmını yakaladı. Yaşanan bu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Bazı öğrencilerin hafif şekilde yaralandığı kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.