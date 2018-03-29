Güney Afrika’da bir kaçak avcı, avlamaya çalıştığı aslanlar tarafından yenildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kruger Ulusal Parkı’nda gerçekleşen olayda, avcının yalnızca başı bulunurken, polis ilk olarak, adamın birkaç gündür kayıp olan park çalışanı ve kamyon şoförü olduğunun düşünüldüğünü açıkladı. Ancak sonrasında, aslanlara kurban giden kişinin yasak yollarla avlanan bir avcı olduğu ortaya çıktı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER