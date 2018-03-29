Sri Lanka’da safari turuna çıkan bir grup turist, bir filin saldırısına uğradı. Fil yoldan geçen cipin içine yemek aramak için hortumunu sokunca turistler adeta şok yaşadı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre meraklı fil, içeride yiyecek olmadığına ikna oluncaya kadar turistleri rahat bırakmadı. Fotoğrafçı Sergey Savvi, Yala Ulusal Parkı’ndaki o anları görüntüledi. Olayda kimse yara almadı.

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