Avlu 7. son bölümü yayınlandı. Kadrosunda Demet Evgar, Ceren Monay, Nursel Köse,Şebnem Dönmez gibi isimlerin yer aldığı Avlu dizisi 7. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. 7. bölüm sonrası izleyiciler yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Peki, Avlu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu 7. son bölüm özeti...

AVLU 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu dizisinin ekrana gelen 7. son bölümünün ardınan yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

AVLU 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ecem’in tanık olduğu olay başını büyük belaya sokmuştur, Alp’in bambaşka birine dönüşmüş olması Ecem'i korkutmuştur. Ecem onunla nasıl başa çıkacağını bilememektedir. Üstelik başa çıkması gereken tek kişi Alp de değildir... Kudret'te, gözünü karartmış bir halde etrafına dehşet saçmaya başlayıp tüm gözleri tekrar üstüne toplamıştır. Cezaevinde ise tatlı bir anneler günü telaşı devam etmektedir.

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