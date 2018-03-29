Nursel Köse, Avlu dizisinde Kudret karakterini canlandıracak. Bu akşam ilk bölümüyle başlayacak olan Avlu dizisinde rol alacak olan Nursel Köse için izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki Avlu Kudret kimdir? Nursel Köse kimdir?

NURSEL KÖSE KİMDİR?

Nursel Köse, 29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Özel öğrenci olarak 1978 yılında Almanya'ya giden Nursel Köse, mimarlık eğitimi aldı. Öğrenciyken paralelinde, aktör, komedyen, yazar, şair ve radyo tiyatrosu yazarı olarak çalıştı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak çeşitli off tiyatrolarını kurdu ve oyun koydu ve oynadı. Ayrıca birçok gençlik, çocuk ve Almanya'da kadın tiyatro projelerinde yönetimi devraldı.

Beyaz perdede ilk kez Hark Bohm'un bilinen filmi Yasemin'de rol alan Nursel Köse, daha birçok sinema filminde rol aldı ve ödüller aldı.

2012'de yönetmen Züli Aladağ'ın "300 Worte Deutsch" adlı sinema filminde, 2013'te yönetmen Kutluğ Ataman'ın "Kuzu" adli sinema filminde ve yönetmen Erhan Güleryüz ile "Kafkas" sinema filminde oynadı. Nursel Köse 2013 yılında " ENKAZ" adlı kısa filmi yazdı ve yönetti.

Nursel Köse, bu akşam Star TV'de başlayacak olan Avlu dizisinde de Kudret Öztürk karakterini canlandıracak.

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