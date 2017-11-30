Avrupa Birliği'nde 'döner' tartışması

Avrupa Parlamentosu (AP) Gıda Komitesinin dondurulmuş dönerde katkı maddesi olarak kullanılan fosfatın yasaklamak istemesine Türk dönercilerden tepki geldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de döner üreten bir şirketin sahibi Remzi Kaplan, dondurulmuş dönerde katkı maddesi olarak kullanılan fosfatın yasaklaması girişimine ilişkin, "Bu dönere yönelik bir kasıttır." dedi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dönerde kullanılan fosfat maddesiyle ilgili konunun yeni olmadığını, iki yıl önce iki milletvekilinin AP'ye önerge verdiğini hatırlatarak, şimdi konunun yeniden gündeme getirildiğini belirtti.

Döner üretiminde fosfatın kendileri için çok önemli olmadığını vurgulayan Kaplan, "Fosfat olmadan da döner yapabiliriz. Sadece gündem yaratılıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da dönerle ilgili her 6 ay ya da 1 yılda yeni bir gündem yaratılmaya çalışıldığını savunan Kaplan, bunun kasten yapıldığını sözlerine ekledi.

Berlin'de faaliyet gösteren başka bir döner firmasının sahibi Hasan Babur da bu konunun iki yıldır konuşulduğuna işaret ederek, döner sektöründe fosfatın az miktarlarda kullanıldığını söyledi.

"Biz, baharatların kendi içindeki fosfatın dışında fosfat kullanmıyoruz." diyen Babur, zaten taze yapılan ürünlerde değil, dondurulmuş ürünlerde fosfat maddesinin yasaklanmak istendiğinin altını çizdi.

Babur, Fosfat kullanmadan da döner üretilebileceğini vurgulayarak, "Biz yapıyoruz. Kişisel kanaatim, fosfat yasaklansa da döner sektörüne bir zarar gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Babur, ürettikleri ürünlerin sürekli laboratuvarlardan geçtiğini, şimdiye kadar bir sorun yaşamadıklarını kaydetti.

DÖNER SEKTÖRÜNDE 110 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Almanya'da döner üretiminde 110 bin kişinin çalıştığı belirtiliyor.

Önergenin onaylanması durumunda, büyük bölümü üreticiden dondurulmuş şekilde temin edilen döner üretiminin zora gireceği öngörülüyor.

KONUYLA İLGİLİ ANLAŞMAZLIK STRAZBURG'DA BELLİ OLACAK

Brüksel'de dün toplanan AP Gıda Komitesi, dönerde gıda katkı maddesi fosfatın yasaklanmasına ilişkin teklifi görüşmüştü.

AP üyeleri, fosfatın kalp sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle döner ve kebaplarda kullanımının yasaklanmasını istemişti.

Yapılan oylamada, düzenleme 22'ye karşı 32 oyla kabul edilirken, teklifin yasalaşabilmesi için AP Genel Kurulu'nda da oylanması gerekiyor.

Konuyla ilgili anlaşmazlığın, Strazburg'da 11-14 Aralık'ta yapılacak oylamada sonuçlanması bekleniyor. AP Genel Kurulu mutlak çoğunlukla karşı çıkarsa, düzenleme bloke edilmiş oluyor.

AB kuralları et ürünlerinde fosfat kullanımına genel olarak izin vermiyor. Ancak etin lezzetini ve suyunu korumak için çeşitli istisnai durumlarda söz konusu maddeler kullanılabiliyor.

Avrupa Birliğinde döner tartışması