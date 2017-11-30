Avrupa Birliği'nde 'döner' tartışması

Avrupa Parlamentosu (AP) Gıda Komitesinin dondurulmuş dönerde katkı maddesi olarak kullanılan fosfatın yasaklamak istemesine Türk dönercilerden tepki geldi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de döner üreten bir şirketin sahibi Remzi Kaplan, dondurulmuş dönerde katkı maddesi olarak kullanılan fosfatın yasaklaması girişimine ilişkin, "Bu dönere yönelik bir kasıttır." dedi.
Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dönerde kullanılan fosfat maddesiyle ilgili konunun yeni olmadığını, iki yıl önce iki milletvekilinin AP'ye önerge verdiğini hatırlatarak, şimdi konunun yeniden gündeme getirildiğini belirtti.
Döner üretiminde fosfatın kendileri için çok önemli olmadığını vurgulayan Kaplan, "Fosfat olmadan da döner yapabiliriz. Sadece gündem yaratılıyor." ifadelerini kullandı.
Avrupa'da dönerle ilgili her 6 ay ya da 1 yılda yeni bir gündem yaratılmaya çalışıldığını savunan Kaplan, bunun kasten yapıldığını sözlerine ekledi.
Berlin'de faaliyet gösteren başka bir döner firmasının sahibi Hasan Babur da bu konunun iki yıldır konuşulduğuna işaret ederek, döner sektöründe fosfatın az miktarlarda kullanıldığını söyledi.
"Biz, baharatların kendi içindeki fosfatın dışında fosfat kullanmıyoruz." diyen Babur, zaten taze yapılan ürünlerde değil, dondurulmuş ürünlerde fosfat maddesinin yasaklanmak istendiğinin altını çizdi.
Babur, Fosfat kullanmadan da döner üretilebileceğini vurgulayarak, "Biz yapıyoruz. Kişisel kanaatim, fosfat yasaklansa da döner sektörüne bir zarar gelmez." değerlendirmesinde bulundu.
Babur, ürettikleri ürünlerin sürekli laboratuvarlardan geçtiğini, şimdiye kadar bir sorun yaşamadıklarını kaydetti.
DÖNER SEKTÖRÜNDE 110 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
Almanya'da döner üretiminde 110 bin kişinin çalıştığı belirtiliyor.
Önergenin onaylanması durumunda, büyük bölümü üreticiden dondurulmuş şekilde temin edilen döner üretiminin zora gireceği öngörülüyor.
KONUYLA İLGİLİ ANLAŞMAZLIK STRAZBURG'DA BELLİ OLACAK
Brüksel'de dün toplanan AP Gıda Komitesi, dönerde gıda katkı maddesi fosfatın yasaklanmasına ilişkin teklifi görüşmüştü.
AP üyeleri, fosfatın kalp sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle döner ve kebaplarda kullanımının yasaklanmasını istemişti.
Yapılan oylamada, düzenleme 22'ye karşı 32 oyla kabul edilirken, teklifin yasalaşabilmesi için AP Genel Kurulu'nda da oylanması gerekiyor.
Konuyla ilgili anlaşmazlığın, Strazburg'da 11-14 Aralık'ta yapılacak oylamada sonuçlanması bekleniyor. AP Genel Kurulu mutlak çoğunlukla karşı çıkarsa, düzenleme bloke edilmiş oluyor.
AB kuralları et ürünlerinde fosfat kullanımına genel olarak izin vermiyor. Ancak etin lezzetini ve suyunu korumak için çeşitli istisnai durumlarda söz konusu maddeler kullanılabiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.