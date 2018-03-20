Polis tarafından gözaltına alındığını ve darp edildiğini sosyal medya üzerinden duyuran gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü’nün olayını Gasp Büro Amirliği ekipleri çözdü. Mengü hakkında "yalan beyan"dan işlem yapılacak.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, avukat Mengü’nün polis olduğunu iddia ettiği kişi müvekkili H.K.T. çıktı. Polisin ulaştığı görüntülere göre Mengü, mütevekkili ile Şişli’de buluşarak Ümraniye’ye gitti. Görüntülere göre Mengü müvekkili tarafından Levent’e bırakıldı. Mengü şikayetinden vazgeçti. İfadesi alınan H.K.T. olayın bir kaçırma konusu olmadığını Mengü ile iş görüşmesi için buluştuklarını söyledi.

Avukat Burak Mengü hakkında "yalan beyan"dan işlem yapılacak.

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