Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araç yolda yürüyen kalabalığın arasına daldı. Polis araç sürücüsünü ve başka bir kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında anaokuluna giden bir çocuğun da olduğu olayda 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Biri çocuk iki yaralının hastaneye kaldırıldığı, kafasından yaralanan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Melbourne polisi aracın kasıtlı bir şekilde yayaların üzerine sürüldüğünü açıkladı ancak terör bağlantısı bulunduğuna dair bir kanıt olmadığı belirtildi. Araç sürücüsünün 32 yaşında olduğu, uyuşturucu bağımlılığı ve akıl sağlığı sorunları geçmişi bulunduğu bildirildi.

Yerel radyo istasyonu 3AW'ye konuşan bir görgü tanığı, "Herkes yere düştü, insanlar her yerde uçuşuyordu" ifadelerini kullandı.

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