Avustralya'da Çanakkale Savaşı için şafak ayini!

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yılı dolayısıyla Avustralya'da düzenlenen Şafak Ayinlerine katılan yüz binlerce Avustralyalı, Gelibolu Yarımadası'nda hayatını kaybeden atalarını andı.
Avustralya'nın başkenti Canberra, eyalet başkentleri Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth ve Hobart'ın yanı sıra tüm kentlerde, Çanakkale Savaşları'nda yaşamını yitiren Anzak askerleri için Şafak Ayinleri düzenlendi.
Yüz binlerce Avustralyalı, Gelibolu Yarımadası'na 1915 yılında atalarının yaptığı Anzak Çıkarması'nın 103'üncü yılında Şafak Ayinlerinin gerçekleştirildiği alanlara adeta akın etti.
MELBOURNE'DEKİ TÖRENLER
Sabahın ilk ışıklarında Gelibolu'ya Anzak askerleri tarafından yapılan çıkarmanın zamanı dikkate alınarak organize edilen Melbourne'deki "Şafak Ayini"ne on binlerce Anzak torunu katıldı.
Soğuk havaya rağmen alanı dolduran vatandaşlar, Çanakkale'de yaşamını yitiren Anzak askerleri için saygı duruşunda bulundu.
Kent merkezindeki Anzak Anıtı'nda gerçekleşen ayine, her yaştan Avustralyalının katılması dikkati çekti.
İkinci Dünya Savaşı'nda kaybettiği babasını ve Avustralyalı askerleri anmak için ayine katıldığını belirten Patricia Teague, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok duygusal bir gün. İlk kez Melbourne Anzak Anıtı'nda bulunuyorum. Daha önce birkaç kez Şafak Ayini'ne katıldım ancak buna katılmamıştım. Bu sabah burada bulunmak çok duygusaldı." dedi.
Avustralya bayrağına sarılarak törene katılan 13 yaşındaki Mary Bird ise "Bizim için savaşan tüm askerler için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Yaklaşık 3 saat süren ayin, Avustralya adına hayatlarını kaybeden askerler anısına yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
"Şafak Ayini"nin ardından gün boyu devam edecek Anzakları anma programı kapsamında her yıl olduğu gibi bu sene de geniş katılımlı resmigeçit törenleri düzenlenecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.