İstanbul Edirnekapı’da bulunan ve yapımı 8-9. yüzyıla uzanan tarihi Rum Ortodoks kilisesi Aya Yorgi yarın açılıyor. 4 milyon TL harcanarak 3 yılda restore edilen, 2 kitabe bulunan Aya Yorgi drone ile görüntülendi.

Restorasyon çalışmaları, İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, gayrimüslim ibadethanelerinin restorasyonu projesi kapsamında 2014’te başlatıldı. Restorasyon çalışmaları sırasında ise inşası 8'inci ve 9'uncu yüzyıla kadar uzanan, bugünkü binası 1834-1836 arasında yapılan kilisenin tarihini anlatan 2 kitabe, duvar dibinde toprağa gömülmüş olarak bulundu.

Aya Yorgi