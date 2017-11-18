Ayakkabı ihracatında yıl sonu hedefi 1 milyar dolar Türkiye'nin ayakkabı ihracatı ne kadar?

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Ömer Kadir Arpacı, ayakkabıda ihracatın 2016'da 708 milyon dolar olduğunu belirterek, bu yılın sonuna kadar 1 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini bildirdi.
Arpacı, "İhracat, 2016'da 708 milyon dolardı. Bu yılın sonuna kadar 1 milyar dolarlık ayakkabı ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Yan sanayi olarak bakarsak, ihracatta kullanılan malzemenin yerli tedarik oranı yüzde 80. Ayakkabı üretiminde ithal malzeme oranı yüzde 10 gibi düşük bir oranda." dedi.
EN YÜKSEK ARTIŞ RUSYA'DA
Dünyada ayakkabı sektörünün 140 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirten Arpacı, Türkiye'nin ayakkabı sektöründe dünyada 7. sırada olduğunu belirtti.
Türkiye'de ihracat dahil ayakkabı sektörü hacminin 6-7 milyar dolar civarında olduğunu bildiren Arpacı, bu rakamın 5-5,5 milyar dolarını ayakkabı yan sanayicilerinin ürettiğini söyledi.
Arpacı, Türkiye'nin bu yıl en çok ayakkabı sattığı ülkenin Irak olduğunu, bu yıl geçen yıla kıyasla Rusya'ya ayakkabı ihracatının yüzde 120 arttığını hatırlattı.
2014'te ayakkabı ithalatına ek vergi geldiğini anımsatan Arpacı, bu uygulamanın sektöre katkı yaptığını, yurt içinde ayakkabı üretiminin artığını dolayısıyla yan sanayide de olumlu gelişmeler olduğunu aktardı.
KULLAN AT TRENDİ VAR
Arpacı, Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı'ndaki (AYSAF) kullanım alanını geçen yıla göre yüzde 27 büyüterek 20 bin metrekareye ulaştırdıklarını, fuar alanının artmasının diğer sektörler durgun iken ayakkabıcılık sektörünün canlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Fuara İran, Rusya, Gürcistan, Mısır, Hindistan, Fas ve Cezayir'den devlet yetkililerinin de katıldığını bildiren Arpacı, bazı temaslarda bulunmak üzere ayakkabı ihracatının çok zor olduğu ülkelerden Mısır'a yan sanayici iş adamlarıyla gideceklerini, Mısır'a ayakkabı ihracatını 7-8 katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.
Dünyada ayakkabı modasının çok çabuk değiştiğini bildiren Arpacı, şunları kaydetti:
Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV)ZBaşkanı Tan Erdoğdu da AB Erasmus Projeleri kapsamında gerçekleştirecekleri Shoeman projesinin, 306 bin avroluk bütçesiyle, 206 proje başvurusundan hibe desteği almaya hak kazanan 26'sının arasında en yüksek limitli 3. proje olduğu bilgisini paylaştı.
Erdoğdu, “Shoeman projemiz, küresel platformda ayakkabı endüstrisinin teknolojik ve yeni metodolojilere uygun gelişmesine paralel, yeni nesil yöneticiler yetiştirme programı, Endüstri 4.0’dan 5.0’a uzanan bir yaklaşım.” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.