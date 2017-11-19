Kapılarını yeniden açan Aya Yorgi Kilisesi'nde ilk pazar ayini gerçekleştirildi

Edirnekapı'daki Aya Yorgi Kilisesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Aya Yorgi Kilisesi'nin restorasyonunun tamamlanmasının ardından, ilk pazar ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılımıyla gerçekleştirildi. Pazar ayininden sonra kilisenin restorasyonunun tamamlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, törende, açılışı, birlikte yaşama, hoşgörünün temeli ve temsili olan binlerce eserle örtülü bu coğrafyada, çağın bütün huzursuzluklarına rağmen, aynı kubbe etrafında bir araya gelme vesilesi olarak gördüğünü söyledi.

Değerler sisteminin bir özeti olan vakıf medeniyetinin, pek çok konuda olduğu gibi farklı inanç gruplarının dayanışması noktasında da örnekleri bünyesinde barındırdığını anlatan Ertem, vakıf belgeleri incelendiğinde Abdüsselam Çelebi'nin 1525 tarihli vakfiyesine göre, Edirne'den Belgrad'a uzanan coğrafyada inşa ettiği kervansaraylardan sadece Müslümanların değil, Müslüman olmayan diğer dinlere mensup olmayanların da faydalanmasını arzu ettiğini dile getirdi.

"BİZE DÜŞEN, BU MİRASA SAHİP ÇIKMAK"

Yüzyıllar boyunca büyük bir coğrafyada, vakıf temelleri üzerinde yükselen bir toplumsal huzur ve barış iklimi oluşturan bu anlayışın, bütün insanlığın örnek alması gereken ölçüleri ortaya koyduğunu vurgulayan Ertem, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın bizlere emaneti olan vakıflar, aslında bir dünya görüşünün ve derin bir şuurun temsilidir. Bize düşen de bu mirasa sahip çıkmak, bu değerleri ve dünya görüşünü korumak, bu düstur ile vazife yapmaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevi, kendisine emanet edilmiş vakıfların, vakfiyeleri doğrultusunda yaşamasını sağlamaktır. Vakıfların sadece Müslüman teba tarafından kurulmadığını, aynı zamanda Osmanlı döneminde Müslüman olmayan dinlere mensup kişiler tarafından da birçok vakfın kurulduğunu, günümüze kadar yaşadığını, şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yaşatıldığını ifade etmek istiyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü sadece cami, medrese, mektep restorasyonunun ötesinde, kendisine emanet edilmiş, diğer dinlere mensup bütün vakfiyelerin şartları doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Sadece Müslüman vakıfların bıraktığı emanetlerin değil, diğer dinlere mensup vakıfların da bıraktığı emanetleri yerine getirmek gerekiyor."

3 YIL SÜRDÜ, 4 MİLYON LİRA HARCANDI

Fener Rum Patriği Bartholomeos da kilisenin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 4 milyon lira harcanarak, 3 yıl süren kapsamlı çalışmaların ardından kapılarını tekrar açtığını hatırlattı.

Tarihi eserleri korumak ve gelecek nesillere aktarmanın medeni bir vazife olduğuna işaret eden Bartholomeos, şöyle konuştu:

"Bu konuda ayrım yapmadan bir kilisenin restorasyonunu gerçekleştirmek üzere inisiyatif gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Özveriyle yürütülen çalışmaların ardından, ayin gerçekleştirdiğimiz bir kilisenin halen mazbut olarak nitelendirilmesi ise yaşadığımız mutluluğu gölgelemektedir. Mazbut kilise ve manastır vakıflarımızın durumunu, ülkesine bağlı Rum Ortodoks cemaatimizin lehine düzeltilmesi arzumuzu yinelerken, bu takdire şayan çalışmada emeği geçen mimar, sanatçı ve sanat tarihi uzmanlarını, mühendis, işçi herkesi ortaya çıkardıkları bu güzel eser için tebrik etmek isteriz. Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak ülkemizin ilerlemesi ve vatandaşların idealindeki birlikteliğimizi ise ana birleştirici eksen olarak telakki etmekteyiz."

Bartholomeos, 9. asırdan itibaren İstanbul'un bu tarihi mekanında varlığını devam ettiren kilisenin ve hemen bitişiğindeki Mimar Sinan'ın müstesna eseri olan Mihrimah Sultan Camisi'nin herkese ilham kaynağı olmasını, birlikte var olmanın, yan yana dua etmenin, umut etmenin, çalışmanın ve uygarlığa katkı sunmanın yüceliğine örnek teşkil etmesini temenni etti.

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