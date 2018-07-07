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Instagram sayfasında evlendikleri gün çekilen bir pozu paylaşan Erturan "Yıllarca beni taşıyabilecek birini aradım. Bulunca da evlendim... Ama adam ağır taşımaktan skolyoz oldu. Bugün de doğumgünü. 16 senedir beni çektiğin için teşekkür ederim. Yüzyüze, kahkalarla karşılayacağımız harika anlarımız olsun.. Amin." notunu yazdı.