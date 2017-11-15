Ayça Varlıer: Evlenecek adam yok

Canlı yayında hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu, “Neden evlenmedin?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Adam yok! Yani doğru insan çıkmadı karşıma. Evlenmek istedim, istediğim kişiyle olmadı. Babamla annem de hiçbir zaman gelip ‘Evlen kızım’ demedi.”

Ayça Varlıer