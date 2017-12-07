Ayçiçek tarlasındaki kat sınırı 2 kattan 12 kata çıkarıldı

İstanbul'un Silivri ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden KİPTAŞ’ın 4 Nisan 2017’de tapusunu aldığı 173 bin 607 metrekarelik arazinin imar durumu eylül ayında değiştirildi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan parseldeki 2 kat sınırı, İBB Meclisi’nde plan değişikliği ile 12 kata çıkarıldı. Emsal de 0.45’ten 1.10’a çıkarılarak toplam inşaat alanı 79 bin metrekare artırılmış oldu. CHP grubu 16 Aralık’ta askıdan inecek karara itiraz etti, mahkemeye gidiyor. Silivri Belediyesi de kararın iptali için imza kampanyası başlattı.

5 AY SONRA PLAN DEĞİŞTİ

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, ayçiçeği tarlasının adım adım toplu konut sahasına dönüştürülme sürecini şöyle anlattı: “12 kat inşaat izni verilen alan verimli bir tarım arazisi. Uzun yıllar ayçiçeği ekilmiş, halihazırda da bir bölümünde hayvanlar otluyor. Bu arazi, 2009’a kadar tamamen tarla. Bu tarihten sonra ise düşük yoğunluklu 2 kat izni verildi. Özel mülkiyet olan arazinin KİPTAŞ’a geçtikten birkaç ay sonra imar planı değiştirildi, 12 kata kadar inşaatın önü açıldı. Yani KİPTAŞ, vatandaşın 2 kat yapma izni olan arazilerini ucuza toplayıp planı değiştirdi. Emsal de yükseltilerek vatandaşın elindeyken 25 bin 400 metrekare olan inşaat hakkı 79 bin metrekare artırılarak 104 bin 410 metrekareye çıkarıldı. ”

‘BAŞKA YERE YAPILSIN’

Başkan Işıklar, imar planına itiraz sebeplerini de şöyle dile getirdi: “Öncelikle buraya 12 kat bina yapılması demek rüzgâr koridorlarının kesilmesi anlamına geliyor. Sonra bu araziye komşu Anastasius Surları var ki dünyanın en büyük 3. suru. 1500 yıl önce Bizans’ın yaptığı surlar. İnşaat yapılacak alana güzergâh olarak çok yakın. İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, plan sınırları dahilinde korunması gerekli herhangi bir kültür varlığının bulunması durumunda derhal kurula haber verilmesini şart koştu. Türkiye ve Silivri açısından bu denli öneme sahip, devlet desteği ile ortaya çıkarılıp, milyonlarca turist çekecek tarihi açıdan bu kadar hassas bir alanda şimdi yoğun bir inşaat yapılacak. Silivri Belediyesi olarak konut yapımına karşı değiliz. 15 yıl önce, tarım vasfı düşük arazide 1350 tane kalite standartları yüksek konut yaparak vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık. Ancak verimli tarım arazilerinde böyle bir işe kalkışmak bu şehir için cinayet olur. Konut yapılsın ama başka bir noktaya. İlçemizde konut yapımına çok uygun araziler var. Rüzgâr koridorlarına zarar vermeyen, tarihi dokuya dokunmayan alanda inşaat yapılsın, biz belediye olarak da arsa teminine yardımcı olalım. KİPTAŞ’ın aldığı arazi Anastasius Surları nedeniyle SİT alanının komşu parseli. Koruma Kurulu nasıl izin veriyor? Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.”

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