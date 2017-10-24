Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde, ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki S.Ç., evdeki av tüfeğiyle oynarken, ilkokul öğrencisi kardeşi 10 yaşındaki F.Ç.'yi bacağından yaraladı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 21.30 sıralarında, Erbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6'ncı sınıf öğrencisi S.Ç., babasına ait av tüfeği ile evde oynamaya başladı. Kazayla ateş alan silahtan çıkan saçmalar karşısında oturan 4'üncü sınıf öğrencisi kardeşi F.Ç.'nin sağ bacağına isabet etti. Yaralan F.Ç. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. S.Ç'nin ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.