

İslam dünyası 2018 yılı Ramazan Ayı'nı oruç, teravih ve hatimlerle idrak edip bayrama ulaştı. Tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu Ramazan-ı Şerf'i ibadet ve dualarla geçiren milyonlarca Müslüman, 2018 yılı Ramazan Bayramının ilk saatlerinde bayram namazı için cami ve mescitlerde hep birlikte saf tutacak.

Bayram heyecanının yaşandığı illerden biri olan Aydın'da vatandaşlar 2018 yılı Ramazan Bayram Namazı için cami ve mescitlere akın etmeye hazırlanıyor. Peki Aydın'da 2018 yılı Ramazan Bayram Namazı saat kaçta? Aydın'da bayram namazı saat kaçta başlayacak? İşte cevabı...

AYDIN'DA 2018 RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

11 ayın sultanı Ramazan'ı ibadetle geçiren Aydınlılar; duaları kabul olmuş ve mağfirete erişmiş olmanın ümidiyle 2018 yılı Ramazan Bayramı'na ulaştı. Bayramın ilk saatlerinde cami ve mescitleri doldurmaya hazırlanan Aydınlılar saat 06.30'da 2018 yılı Ramazan Bayram Namazına niyet edecekler.

Öte yandan Aydın'ın ilçelerinde namaz saatleri şöyle:

AYDIN 6:30 BOZDOĞAN 6:28 BUHARKENT 6:26 ÇİNE 6:29 DİDİM 6:33 GERMENCİK 6:30 İNCİRLİOVA 6:30 KARACASU 6:27 KARPUZLU 6:30 KOÇARLI 6:30 KÖŞK 6:29 KUŞADASI 6:32 KUYUCAK 6:27 NAZİLLİ 6:28 SÖKE 6:32 SULTANHİSAR 6:28 YENİPAZAR-AYD 6:28

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAMDA AĞIZLAR AYDIN İNCİRİ İLE TATLANACAK

Merkezi Aydın’da bulunan ve Türkiye genelinde 65 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, Ramazan bayramı için tonlarca İncir, Türk kahvesi ve lokum hazırladı.

Bu yıl ramazan bayramında Türkiye’nin ağzını Türkiye’nin milli ürünleri arasında yer alan Aydın inciri ile tatlandırmak, hatırı 40 yıl süren Türk kahvesi ile kutlamak ve bayramlaşmaya gelen misafirlere ikram edilmek üzere lokum hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş İş Geliştirme Eğitim Sorumlusu Nevzat Atmaca, “Ramazan Bayramında evlerde misafirlere ikram edilmesi için tonlarca inciri, Türk kahvesi ve lokum hazırladık. Ürünlerimiz ülke genelindeki tüm mağazalarımızdaki tezgahlarda yerini aldı” dedi.

Değişen yaşam şekilleri ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle artık pek çok kişinin bayramlarda bile ağız tadı ile tatlı yiyemez hale geldiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Firmasının İncirden sorumlu Gıda Mühendisi Gülcan Demir, bu bayram herkesin özgürce tatlı yemesi için doğal ve organik Aydın incirlerinden özel bayramlık paketler hazırladıklarını söyledi.

Çok faydalı ve metabolizmayı rahatlatıyor

İncirin, insan hayatı için anne sütünden sonra en sağlıklı besin olduğunu belirten Gıda Mühendisi Gülcan Demir, “Bayramlar bizler için en kutsal ve en değerli günlerimizden biridir. Bu yıl evlere gelen herkesin ve kapıyı çalan her çocuğun ağzının Aydın inciri ile tatlanması için özel bir çalışma yaptık. Ramazandolayısıyla yaklaşık bir aydır daha az çalışan metabolizma bayrama girilmesi ile daha hızlı çalışacak ve incir tüketimi metabolizmaya da yardımcı olacaktır. Tatlı yiyemeyen pek çok kişi incir tüketebiliyor. Bu bayram misafirlerimize milli meyvemiz incir, Türk kahvesi ve lokum ikram edeceğiz” dedi.

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