Aydın’ın Efeler ilçesinde, bahçesindeki sazlıkların arasında 4 metrelik 312 kök hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi’nde uyuşturucu madde ve yasa dışı ekimlerin tespiti amacıyla yapılan arazi aramasında İ.Ö. isimli şüpheliye ait tarlanın kenarında kamışlık alan içerisinde boyları 2-4 metre arasında değişen 312 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

800 KÖK BULUNDU

HT Egeli'de yer alan habere göre, bahçe sahibi İ.Ö., adli makamların talimatıyla göz altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden sökülen 4 metrelik kenevir bitlikleri, imha edilmek üzere Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinden piyasa değeri 75 bin lira olan 15 kilogram esrar maddesi elde edileceği ifade edildi. Gözaltındaki şüpheli İ.Ö’nün ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İzmir’in Beydağ ilçesinde ise, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 800 kök hint keneviri ele geçirildi. Beydağ Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda ekili halde 800 kök hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, hint kenevirlerinin kim ya da kimler tarafından ekildiğini belirlemek çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

SAKSI İÇİNDE YETİŞTİRİLDİ

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yaptığı çalışmada, Kuşadası Türkmen Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan araştırmada evin içinde saksılarda yetiştirilmiş 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Hint kenevirlerini yetiştiren T.M.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.