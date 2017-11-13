Aydın'da polisin otomobili kundaklandı

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde ikamet eden Kanyılmaz'ın evinin önündeki otomobiline molotof kokteyli atıldı.



AA'nın haberine göre; otomobilinin yandığını gören Kanyılmaz durumu meslektaşlarına ve itfaiye ekiplerine bildirdi.





Kısa sürede söndürülen yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Ekiplerin yaptığı incelemelerde şüphelinin, hakkında "mala zarar verme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Y. (29) olduğu belirlendi.



Kanyılmaz, ses üzerine balkondan baktığında kaçan kişiyi gördüğünü belirterek, "Şahıs tarafımızca aranan biriydi." dedi.



Öte yandan Asayiş Şube Müdürü Abdurrahman Akın da olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı.





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