Söke-Milas karayolunda Hüseyin Arıcı yönetimindeki otomobil, Bafa Gölü mevkisinde bariyerlere çarparak, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, kazada, 2 yaşındaki Çınar Hüseyin Taç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada şoför ile Ümmühan Arıcı, Kadriye Taç ve Berdan Budak yaralandı.

Yaralılardan otomobili kullanan Arıcı, Didim Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar da Söke Fehime-Faikt Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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