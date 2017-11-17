Aydın Kuşadası'na domuz sürüsü indi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine inen domuz sürüsü, bir sitenin bekçisi tarafından görüntülendi. Domuzların çöpleri karıştırdığı görüldü.



DHA'nın haberine göre, Kuşadası'nın Ege Mahallesi'nde bir domuz sürüsü gece sitelerin arasına kadar indi. Burada çöpleri karıştırdığı görülen domuzlar, bir sitenin bekçisi tarafından görüntülendi. Bekçi, hayvanları aracıyla takip ederek siteden çıkardı. Bir süre sonra ise sürü, ağaçlık alana doğru giderek gözden kayboldu.









