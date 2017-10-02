Aydın Söke'de fabrikada patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Aydın Söke İlçesi'ndeki çırçır fabrikasında, bakımı yapılan yağ kazanın patlaması sonucu, işçi Erol Fidan yaşamını yitirdi. DHA'nın haberine göre; Yaralanan işçiler H.C., R.S. ve Ç.Ç'nin tedavilerinin ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.

Yaralılardan Çay'ın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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