Aykut Kocaman mevcut sisteme inanıyor

Sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe’nin milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra yoluna nasıl devam edeceği merak konusuydu. Çünkü Sarı-Lacivertli camiada taraftarından yöneticisine kadar hemen hemen herkesin ortak düşüncesi oynanan futbolun Fenerbahçe’ye yakışmadığı şeklindeydi. Bunun için de istifadan dönen ve yeniden takımın başına geçen teknik direktör Aykut Kocaman’ın, 15 günlük aranın ardından Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak olan zorlu maratonda değişikliğe gitmesi bekleniyordu. Ancak alınan bilgiye göre böyle bir değişiklik olmayacak. Yani teknik direktör Aykut Kocaman aynen devam edip kendi bildiği yoldan sapmayacak.
DAHA ÇOK TAKTİK ÇALIŞILACAK
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, takımın kötü gidişatının sebebinin tamamen psikolojik ve özgüven eksikliğiyle alakalı olduğunu düşünen teknik direktör Aykut Kocaman, oyun anlayışlarının doğru olduğuna fakat planlarını uygulamakta başarılı olamadıklarına inanıyor. Takıma bu yüzden daha çok taktik çalıştırmayı düşünen deneyimli teknik adam, istediklerinin uygulanması halinde mevcut sistem ve oyun anlayışının başarı getireceğine inanıyor. Kısacası bugüne kadar tutmayan bu oyun tarzının bundan sonra Fenerbahçe’ye nasıl sonuçlar getireceği şimdiden merak konusu.
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